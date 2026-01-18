Qué dice el horóscopo sobre lo que le espera a cada signo durante las vacaciones de verano 2026

Durante las vacaciones de verano, muchas personas se preguntan cómo la pasarán durante su descanso, más allá del destino que escogen para pasar sus días libres. Es por eso que el horóscopo anticipó cómo la pasará cada signo durante estas semanas.

El verano 2026 llega con una energía marcada por la revisión personal y el reordenamiento interno. Según la astróloga Marilina Castucci, el tránsito del Sol por Capricornio invita a tomar decisiones maduras y alinear los proyectos vacacionales con la realidad emocional, más allá de los deseos inmediatos. Este periodo, influenciado por Mercurio retrógrado y varias lunaciones claves, sugiere que las respuestas definitivas llegarán con el paso de las semanas, priorizando la claridad y la autenticidad en cada signo del zodiaco.

La temporada estival se presenta como una oportunidad para cerrar ciclos, redefinir metas y preparar el terreno para el año que comienza. Castucci señala que el verano no se trata solo de diversión superficial, sino de un proceso de introspección y crecimiento personal, ideal para quienes buscan coherencia y bienestar en todas las áreas de su vida.

La energía de Capricornio y Mercurio retrógrado invitan a tomar decisiones más conscientes y a repensar proyectos vacacionales.

El clima astrológico del verano 2026 según Marilina Castucci

La astróloga destaca que el verano se inicia con el Sol en Capricornio, lo que imprime a las vacaciones un enfoque más responsable y reflexivo. Mercurio retrógrado será protagonista en la primera parte de la temporada, alentando a revisar proyectos, conversaciones pendientes y decisiones importantes antes de avanzar. Además, las lunaciones en Cáncer, Leo, Virgo y Piscis activarán temas emocionales, familiares y personales para cada signo, potenciando el autoconocimiento y la madurez.

El mensaje general es que este verano no es solo para el descanso físico, sino para observar, procesar y reordenar aspectos internos. La clave estará en aprovechar la energía disponible para sanar, soltar lo que no sirve y prepararse para un ciclo de mayor autenticidad.

Cada signo vivirá el descanso estival con aprendizajes únicos, alineados a su propio proceso emocional y espiritual.

Predicciones de verano 2026 para cada signo del zodiaco