Qué dice el horóscopo chino para el 2026: las predicciones de Ludovica Squirru

Las predicciones del horóscopo chino ya empiezan a ser buscados por todos antes del inicio del 2026. Es por eso que la famosa astróloga Ludovica Squirru anticipó lo que le esperará a cada signo y reveló cuál será el mejor mes del año.

El próximo 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego, un ciclo regido por la energía Yang que, según Squirru, augura un período “indomable” para todos los signos. La autora de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego describe este tramo como una fase marcada por “transformaciones profundas en todos los planos”, donde la humanidad enfrentará desafíos inéditos en un contexto global dinámico y convulsionado por la tecnología y los cambios sociales. La astróloga advierte que este ciclo, identificado con el año 4724 del calendario lunar, trae una energía “doble fuego”, exaltando la pasión, el impulso y el vértigo, pero advirtiendo al mismo tiempo sobre la necesidad de autocontrol para evitar que esa intensidad arrase con todo lo construido.

En su visión, el Caballo de Fuego representa tanto un examen colectivo como la oportunidad de reinventarse, incentivar la creatividad y atreverse a tomar decisiones valientes. La autora subraya el foco en la cooperación, el espíritu solidario y el fortalecimiento de redes comunitarias como ejes estratégicos para navegar este ciclo de exigencia y cambios acelerados.

Agosto, mes del Mono, será el periodo más favorable para proyectos cooperativos según Ludovica Squirru.

El año del Caballo de Fuego: doble intensidad, desafíos y la importancia de la comunidad

Para Squirru, el nuevo año lunar pone a prueba la capacidad de adaptación de todos los signos. Previene que “ningún signo estará del todo bien” en un contexto de exigencias extremas, pero recalca que la energía del Caballo de Fuego puede inspirar cambios positivos si se canalizan con creatividad, solidaridad y coraje. Las iniciativas colectivas, el trabajo en redes de apoyo y la voluntad de reinventarse serán vitales para migrar la intensidad de este animal en favor de causas solidarias y proyectos con impacto social.

En palabras de la astróloga, la humanidad entrará en un período equivalente al de 1966, enfrentando cuestiones tecnológicas y sociales de corte “hiperrealista”, donde la solidaridad y la búsqueda de cooperación serán la clave para sortear los momentos críticos y construir “respiros” dentro de la vorágine.

El espíritu de comunidad y la cooperación serán esenciales para atravesar los desafíos del ciclo que inicia.

El mejor mes de 2026 y las claves para los signos según la astróloga

Dentro de este ciclo desafiante, agosto —mes regido por el Mono— destaca como el punto de inflexión más favorable. Squirru explica que la compatibilidad entre la energía del Caballo y la del Mono abre oportunidades colectivas para el desarrollo de proyectos altruistas, el avance en iniciativas relacionadas con la comunidad y la apertura de movimientos humanistas. En este mes, la energía solidaria se intensificará, propiciando la colaboración, la creatividad y la unión como antídotos frente a la incertidumbre.

El mensaje central de Squirru para el 2026 es buscar contención afectiva y sumar esfuerzos con familia, amigos, comunidades y redes solidarias, observando que estos lazos serán el sustento ante los desafíos más exigentes del Caballo de Fuego. El mes del Mono se convierte así en el mejor período del año para recargar relaciones y potenciar proyectos conjuntos.