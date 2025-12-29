¿Por qué se comen 12 uvas en Año Nuevo? El origen de la tradición que se repite cada 31 de diciembre

Cada 31 de diciembre, cuando el reloj marca las doce, una costumbre se repite en miles de hogares argentinos: comer 12 uvas, una por cada campanada, mientras se pide un deseo. Aunque muchos la hacen casi de manera automática, pocos conocen el verdadero origen de esta tradición que atraviesa generaciones cada año nuevo.

El origen de las 12 uvas de Año Nuevo

La tradición de comer 12 uvas en Año Nuevo nació en España, a fines del siglo XIX y principios del XX. Existen dos teorías principales sobre su origen, y ambas ayudan a entender por qué se popularizó tan rápido.

La primera versión señala que, en 1909, los productores de uva de Alicante tuvieron una cosecha excepcional y, para evitar pérdidas económicas, impulsaron la idea de comer uvas en la última noche del año como símbolo de buena suerte.

La segunda teoría indica que la costumbre ya existía antes, entre las clases altas españolas, que imitaban celebraciones francesas donde se brindaba con uvas y champagne. Con el tiempo, la práctica se extendió a toda la población y quedó asociada definitivamente al cambio de año.

Ritual de Año Nuevo: las 12 uvas.

Qué significa comer 12 uvas

Cada uva representa un mes del año que comienza. La creencia popular sostiene que, si se logra comer las 12 uvas al ritmo de las campanadas, el año entrante traerá prosperidad, salud y buena suerte.

Además, hay quienes aseguran que:

Las uvas dulces anticipan meses positivos

Las uvas más ácidas simbolizan desafíos por venir

Pedir deseos en silencio potencia el ritual

Cómo llegó la tradición a la Argentina

La costumbre de las 12 uvas llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes españoles, especialmente durante el siglo XX. Con el paso del tiempo, se integró a los festejos locales y hoy convive con otras tradiciones como el brindis, los fuegos artificiales y la mesa compartida.

En muchas casas argentinas, las uvas se preparan con anticipación, se reparten en platos o copas y se transforman en protagonistas del último minuto del año.

Una tradición que sigue vigente

Aunque no todos logran comerlas a tiempo, y más de uno termina riéndose en el intento, las 12 uvas siguen siendo uno de los rituales más populares de Año Nuevo.

Ya sea por fe, costumbre o simple diversión, este pequeño gesto conecta el presente con la esperanza de un nuevo comienzo, algo que cada fin de año vuelve a cobrar sentido.