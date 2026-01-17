Por qué hay que colocar un plato con porotos para atraer la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las tradiciones que más se han extendido a lo largo del tiempo y desde tiempos imperiales cuenta con rituales que ayudan a atraer la abundancia, el dinero o la salud. Es por eso que ahora recomendaron colocar un plato con porotos en un lugar de la casa por un motivo especial.

En la filosofía del Feng Shui, los rituales para atraer prosperidad y bienestar han sido fundamentales durante siglos, especialmente al inicio del año o en momentos de cambios importantes. El uso de porotos como símbolo de fertilidad, crecimiento y multiplicación de recursos se basa en una antigua creencia que vincula los alimentos de la tierra con el flujo de energía positiva, o Chi, dentro del hogar. Según los especialistas, la presencia de estos granos permite activar la energía de la abundancia, promoviendo estabilidad y nuevas oportunidades económicas en la vida cotidiana.

Esta milenaria disciplina oriental sostiene que los gestos simbólicos, como la disposición de objetos y la limpieza de los ambientes, influyen directamente en la circulación de la energía vital. De ahí que un simple recipiente de porotos, colocado de manera estratégica en la casa, puede convertirse en un potente amuleto para atraer riqueza y armonía financiera.

Colocar el recipiente en la puerta de entrada o en la cocina refuerza la energía de la prosperidad y el bienestar.

Por qué el Feng Shui recomienda usar porotos para atraer abundancia

Dentro del Feng Shui, los porotos representan la fertilidad, la expansión y la capacidad de multiplicar los recursos materiales. Su forma y su relación con la tierra los convierten en emblemas de estabilidad, ahorro y generación de sustento. Esta tradición indica que, al ser alimentos capaces de reproducirse y crecer, su energía se asocia a la prosperidad y a la continuidad del flujo económico.

Para potenciar este efecto, los expertos aconsejan colocar los porotos en un cuenco de vidrio o cerámica, materiales que favorecen el equilibrio y la claridad energética. Es común sumar otros elementos para reforzar el ritual, como una hoja de laurel, algunos granos de arroz o monedas chinas, cada uno con un significado específico vinculado a la protección, la abundancia y la permanencia de la buena fortuna.

Renovar los porotos cada cierto tiempo es fundamental, ya que los granos en buen estado simbolizan energía viva y receptiva a nuevas oportunidades. Si se humedecen o deterioran, se recomienda reemplazarlos por otros frescos para mantener activo el ritual y evitar estancamientos energéticos.

Renovar los porotos y sumar elementos como laurel, arroz o monedas chinas potencia el efecto del ritual en la armonización del hogar.

Dónde y cómo colocar el plato con porotos para potenciar la energía

El Feng Shui establece lugares clave en el hogar donde la energía de la abundancia puede activarse con mayor eficacia. Uno de ellos es la puerta de entrada, conocida como la “boca del Chi”, por donde ingresa la energía al domicilio. Colocar un recipiente pequeño con porotos en este punto ayuda a abrir caminos económicos y atraer oportunidades.

La cocina es otro espacio relevante, ya que representa el alimento y la fuente de sustento. Situar el plato con porotos sobre la mesada, en una alacena o cerca de una ventana refuerza la idea de provisión constante y estabilidad financiera. En áreas de trabajo o estudio, los porotos simbolizan proyectos en crecimiento e ingresos sostenidos, siendo un recurso útil para quienes buscan fortalecer la productividad y la concreción de metas económicas.

Finalmente, el sector sureste del hogar, identificado en el mapa Bagua, está directamente asociado al dinero y la prosperidad. Colocar allí el recipiente ayuda a multiplicar recursos y atraer ingresos extra. Es posible complementar el ritual con otros usos, como situar porotos en frascos dentro de la alacena o en un altar de intenciones junto a velas, potenciando así la energía positiva.