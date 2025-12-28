Por qué el Feng Shui recomienda colocar un recipiente con laurel en tu casa

Con cada comienzo de año, viene un cambio de energías al que una de las tradiciones milenarias como el Feng Shui recomienda estar atento. Justamente, una de las cosas que ayuda a mejorar como recibimos este 2026 es colocar un recipiente con hojas de laurel.

El Feng Shui es una disciplina ancestral china que se enfoca en la armonización de los espacios para potenciar el bienestar y la prosperidad de quienes los habitan. En este contexto, el laurel ocupa un lugar central por su significado asociado al éxito, la protección y la abundancia económica. De acuerdo con los especialistas, incorporar hojas de laurel en la decoración del hogar es un gesto simbólico que busca activar la energía del logro, fortalecer las intenciones personales y preparar el ambiente para recibir nuevas oportunidades durante el año.

Al margen de su uso habitual en la cocina, el laurel es valorado por el Feng Shui como un atractivo energético para la riqueza y el reconocimiento. Su presencia en puntos estratégicos de la vivienda puede favorecer el flujo de prosperidad y crecimiento material. Para obtener los beneficios, los expertos aconsejan colocar las hojas en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales que representan claridad y estabilidad, dos cualidades esenciales para la expansión económica y la llegada de buena fortuna. Renovar periódicamente las hojas es fundamental para mantener la energía activa y alineada con nuevas oportunidades.

La ubicación estratégica del laurel, como en la puerta de entrada o el área de trabajo, potencia la abundancia y la protección energética.

Dónde colocar el recipiente con hojas de laurel para potenciar la abundancia

La ubicación del recipiente es un aspecto clave para que el ritual sea efectivo. La puerta de entrada es conocida en el Feng Shui como la “boca del Chi”, el punto principal por donde ingresa la energía al hogar. Un cuenco con laurel en este sector ayuda a atraer prosperidad, reforzar la protección energética y bloquear vibraciones de escasez. En la cocina, espacio vinculado al sustento económico y la nutrición, situar el recipiente sobre la mesada o cerca de una ventana contribuye a reforzar la abundancia y el éxito en los proyectos familiares.

Otra zona recomendada es el área de trabajo o estudio. Colocar las hojas de laurel en el escritorio estimula los logros profesionales, la claridad mental y el reconocimiento. Por último, el sureste del hogar, identificado en el mapa Bagua como la zona de la riqueza, es ideal para potenciar la llegada de ingresos y la concreción de objetivos materiales. Además, muchas personas potencian el ritual sumando monedas chinas dentro del recipiente o atando un hilo rojo, elementos que simbolizan prosperidad y circulación del Chi.

Renovar las hojas de laurel y combinar el ritual con otros elementos tradicionales refuerza la prosperidad y el bienestar, según expertos en Feng Shui.

Otros usos y consejos de Feng Shui para el hogar en 2026

El laurel también puede utilizarse dentro de billeteras o cajones, en altares de intenciones acompañado de velas verdes o doradas, o en frascos transparentes para simbolizar éxito y crecimiento sostenido. El Feng Shui recomienda mantener los espacios despejados, aprovechar la luz natural y utilizar colores suaves en la decoración para favorecer la circulación del Chi y crear un ambiente armónico. Estas prácticas, combinadas con el ritual del laurel, buscan maximizar las buenas vibras y el bienestar durante todo el año nuevo.