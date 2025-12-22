Horóscopo / Navidad

Por qué aseguran que no hay que regalarle zapatos a una pareja durante Navidad, según el Feng Shui

Muchas personas sostienen que este tipo de regalos en las fiestas pueden traer malos entendidos.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

22 de diciembre de 2025,

Por qué aseguran que no hay que regalarle zapatos a una pareja durante Navidad, según el Feng Shui
El regalo navideño que puede dar lugar a interpretaciones ambiguas en la pareja.

La llegada de la Navidad 2025 pone en busca a todos de regalos e ideas que pueden ser únicos. Sin embargo, existe una superstición en el Feng Shui sobre lo que puede ocurrir si le regalas zapatos a una pareja.

En cada temporada festiva, la elección de presentes adquiere un significado especial y muchas veces se ve condicionada por tradiciones, símbolos y creencias populares que van más allá de la intención original. En el caso de los zapatos, regalar calzado a la pareja durante Navidad es un gesto que despierta dudas entre quienes le dan importancia a las supersticiones. Diversas culturas han transmitido la idea de que este obsequio puede traer malos entendidos, interpretaciones ambiguas o incluso mal augurio para la relación.

La tradición sugiere que regalar zapatos significa, en el plano simbólico, ofrecer a la otra persona el elemento necesario para “alejarse”, facilitarle el camino para que se vaya o se distancie. Aunque para muchos resulte solo una creencia, lo cierto es que la referencia se repite año tras año en diferentes contextos, volviéndose parte del debate sobre los mejores y peores presentes para el ser querido en las fiestas.

En el Feng Shui, regalar calzado puede atraer energía de movimiento y simbolizar distanciamiento afectivo.
En el Feng Shui, regalar calzado puede atraer energía de movimiento y simbolizar distanciamiento afectivo.

El significado oculto de regalar zapatos: supersticiones y creencias populares

Una de las asociaciones más difundidas sobre el regalo de zapatos en Navidad tiene su origen en el simbolismo del movimiento: quien recibe el calzado tendría un incentivo para marcharse o romper el vínculo. En el Feng Shui, el acto de obsequiar zapatos estaría ligado a la incorporación de energías de desplazamiento o incluso de infidelidad, lo que genera reservas en parejas supersticiosas o sensibles a los gestos de la tradición oriental.

En la cultura china, la palabra “zapato” posee una pronunciación similar a términos asociados a la mala suerte, lo que contribuye a la percepción de que este tipo de regalo no es auspicioso durante las fiestas. Por todas estas razones, para quienes creen en el poder de los símbolos y la energía, los zapatos se vuelven un obsequio a considerar con mayor cautela.

Pensar en obsequios personalizados o experiencias ayuda a evitar malos entendidos y refuerza el vínculo en Navidad.
Pensar en obsequios personalizados o experiencias ayuda a evitar malos entendidos y refuerza el vínculo en Navidad.

Entre superstición y significado: alternativas de regalos y cómo evitar malos entendidos en la pareja

No todas las interpretaciones son negativas. En otras culturas, regalar zapatos puede verse como un gesto de cuidado, protección y deseo de que el ser amado avance con paso firme en su camino. Sin embargo, la tendencia a evitar este regalo durante la Navidad sigue vigente especialmente entre parejas, por la posibilidad de que su significado se confunda o se vuelva motivo de tensión.

Para eludir malentendidos o situaciones incómodas, los expertos en etiqueta y relaciones recomiendan reflexionar sobre las creencias y sensibilidades de ambos integrantes de la pareja. Optar por presentes que refuercen el vínculo o elegir experiencias (como cenas, paseos, entradas o actividades compartidas) puede ser una forma eficaz de transmitir afecto y seguridad sin recurrir a objetos asociados a supersticiones.

Existe, no obstante, un “truco” para neutralizar el efecto negativo: si el regalo ya fue hecho y la pareja es supersticiosa, se sugiere que la persona obsequiada pague una suma simbólica (incluso una moneda) por los zapatos, rompiendo así el simbolismo de distanciamiento y transformando el gesto en una simple transacción.

Temas Relacionados

MÁS DE Navidad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS