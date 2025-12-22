Por qué aseguran que no hay que regalarle zapatos a una pareja durante Navidad, según el Feng Shui

La llegada de la Navidad 2025 pone en busca a todos de regalos e ideas que pueden ser únicos. Sin embargo, existe una superstición en el Feng Shui sobre lo que puede ocurrir si le regalas zapatos a una pareja.

En cada temporada festiva, la elección de presentes adquiere un significado especial y muchas veces se ve condicionada por tradiciones, símbolos y creencias populares que van más allá de la intención original. En el caso de los zapatos, regalar calzado a la pareja durante Navidad es un gesto que despierta dudas entre quienes le dan importancia a las supersticiones. Diversas culturas han transmitido la idea de que este obsequio puede traer malos entendidos, interpretaciones ambiguas o incluso mal augurio para la relación.

La tradición sugiere que regalar zapatos significa, en el plano simbólico, ofrecer a la otra persona el elemento necesario para “alejarse”, facilitarle el camino para que se vaya o se distancie. Aunque para muchos resulte solo una creencia, lo cierto es que la referencia se repite año tras año en diferentes contextos, volviéndose parte del debate sobre los mejores y peores presentes para el ser querido en las fiestas.

En el Feng Shui, regalar calzado puede atraer energía de movimiento y simbolizar distanciamiento afectivo.

El significado oculto de regalar zapatos: supersticiones y creencias populares

Una de las asociaciones más difundidas sobre el regalo de zapatos en Navidad tiene su origen en el simbolismo del movimiento: quien recibe el calzado tendría un incentivo para marcharse o romper el vínculo. En el Feng Shui, el acto de obsequiar zapatos estaría ligado a la incorporación de energías de desplazamiento o incluso de infidelidad, lo que genera reservas en parejas supersticiosas o sensibles a los gestos de la tradición oriental.

En la cultura china, la palabra “zapato” posee una pronunciación similar a términos asociados a la mala suerte, lo que contribuye a la percepción de que este tipo de regalo no es auspicioso durante las fiestas. Por todas estas razones, para quienes creen en el poder de los símbolos y la energía, los zapatos se vuelven un obsequio a considerar con mayor cautela.

Pensar en obsequios personalizados o experiencias ayuda a evitar malos entendidos y refuerza el vínculo en Navidad.

Entre superstición y significado: alternativas de regalos y cómo evitar malos entendidos en la pareja

No todas las interpretaciones son negativas. En otras culturas, regalar zapatos puede verse como un gesto de cuidado, protección y deseo de que el ser amado avance con paso firme en su camino. Sin embargo, la tendencia a evitar este regalo durante la Navidad sigue vigente especialmente entre parejas, por la posibilidad de que su significado se confunda o se vuelva motivo de tensión.

Para eludir malentendidos o situaciones incómodas, los expertos en etiqueta y relaciones recomiendan reflexionar sobre las creencias y sensibilidades de ambos integrantes de la pareja. Optar por presentes que refuercen el vínculo o elegir experiencias (como cenas, paseos, entradas o actividades compartidas) puede ser una forma eficaz de transmitir afecto y seguridad sin recurrir a objetos asociados a supersticiones.

Existe, no obstante, un “truco” para neutralizar el efecto negativo: si el regalo ya fue hecho y la pareja es supersticiosa, se sugiere que la persona obsequiada pague una suma simbólica (incluso una moneda) por los zapatos, rompiendo así el simbolismo de distanciamiento y transformando el gesto en una simple transacción.