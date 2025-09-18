Horóscopo / Predicciones

Pitty La Numeróloga lanzó una inesperada predicción sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi: “Están...”

La especialista dejó a todos sorprendidos con su predicción sobre lo que le depara el futuro a la actriz y al futbolista del Galatasaray.

Aylén Barrera Arciniega

18 de septiembre de 2025,

Eugenia la China Suárez junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Pitty la Numeróloga volvió a generar revuelo en el mundo del espectáculo argentino con una predicción que sorprendió a todos sobre la situación actual y el futuro de China Suárez y Mauro Icardi.

La China y Mauro. Foto: Instagram.

Esto fue lo que predijo Pitty la Numeróloga del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

Durante su participación en el programa Mujeres Argentinas, la especialista en números se animó a hablar sobre la relación entre la actriz y el futbolista del Galatasaray, y no dudó en lanzar una bomba: “Para mí está embarazada”.

La numeróloga fue contundente al analizar la energía de la pareja y no dudó en lanzar su predicción: “Para mí está embarazada, yo lo dije acá cuando estaba en mi tratamiento, y si no está embarazada, pegan el palo, va a estarlo en cualquier momento”.

Con estas declaraciones, Pitty reafirma su postura sobre el presente y futuro de China Suárez y Mauro Icardi, generando gran expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

Pitty fue más allá y explicó por qué tiene tan clara su predicción sobre China Suárez y Mauro Icardi: “La primavera, no importa que ella esté en otro continente, en otra parte del mundo, ella va a estar embarazada porque tiene un 3 y él tiene un 3. Entonces los 3 son los hijos”.

La China Suárez y Mauro Icardi

La especialista también adelantó que la noticia de un embarazo no sería exclusiva de la actriz: “El embarazo no solamente va a venir para la China Suárez, sino para mucha gente del medio, que todos van a estar muy contentos. Siempre un bebé es una bendición, es una llegada”.

Con estas declaraciones, Pitty refuerza su predicción y genera gran expectativa sobre los próximos acontecimientos en el mundo del espectáculo argentino.

