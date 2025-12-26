Ni laurel ni romero: el ritual que pocos conocen para atraer dinero en Año Nuevo 2026.

Con el inicio de un nuevo año, son muchas las personas que recurren a gestos simbólicos y prácticas espirituales con la esperanza de atraer bienestar y equilibrio económico durante los próximos 12 meses. Más allá de los rituales tradicionales con laurel, lentejas o monedas, en los últimos tiempos comenzó a ganar protagonismo en redes sociales una alternativa particular: el ritual de la llave dentro de un billete, al que se le atribuye la capacidad de potenciar la energía de la abundancia si se realiza con concentración e intención antes de la medianoche.

Los fuegos artificiales, una actividad común en muchos festejos de Año Nuevo

Esta práctica se apoya en el significado de sus elementos: el billete como representación del dinero y la llave como símbolo de apertura, oportunidades y nuevos caminos en lo económico. Presente en distintas creencias populares, el ritual busca “activar” el deseo de prosperidad para el año que comienza, uniendo fe, simbolismo y una acción simple cargada de sentido personal.

Paso a paso, cómo se hace el ritual para atraer dinero durante Año Nuevo 2026

Elementos necesarios

Una llave que no uses a diario y que represente la idea de abrir caminos u oportunidades.

Un billete de circulación vigente, preferentemente de un valor alto si lo tenés.

Un espacio calmo y sin interrupciones para realizar el ritual antes del 31 de diciembre.

Cómo realizar el ritual

En un momento de tranquilidad, antes de que llegue la medianoche del 31 de diciembre, colocá la llave sobre el billete. El dinero simboliza la abundancia que deseás atraer, mientras que la llave representa la apertura a nuevas posibilidades económicas.

Luego, envolvé la llave con el billete de manera prolija, imaginando que estás resguardando tu deseo dentro de ese gesto simbólico.