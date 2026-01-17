Ludovica Squirru reveló los 4 signos del Horóscopo Chino que encontrarán obstáculos en 2026

En el inicio de un nuevo año, son varias las personas que se preguntan cómo será esta nueva temporada que comienza y los desafíos a los que se tendrán que enfrentar, muchas veces desconocidos. Es por eso que Ludovica Squirru dio algunas de sus predicciones para lo que será el 2026 y los signos del Horóscopo Chino encontrarán obstáculos.

El 2026 será el año del Caballo de Fuego, una etapa caracterizada por cambios acelerados, transformaciones profundas y una energía intensa. Según la experta en astrología oriental, este ciclo puede convertirse en un periodo de grandes oportunidades para algunos, pero también en un tiempo de exigencia para otros signos, que deberán prepararse para sostener su equilibrio personal, financiero y emocional. La energía del Caballo de Fuego es impulsiva, idealista y difícil de frenar, lo que puede generar avances históricos, pero también crisis repentinas y decisiones extremas.

En este contexto, Ludovica Squirru advirtió que algunos signos del Horóscopo Chino podrían sentirse bajo mayor presión y enfrentar bloqueos, conflictos o desafíos inesperados. Identificar estas tendencias permite prepararse con inteligencia y convertir los obstáculos en aprendizaje para atravesar el año con mayor fortaleza.

Dragón, Cabra, Gallo y Chancho deberán prepararse para superar presiones y bloqueos durante 2026.

Los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán obstáculos en 2026

La dinámica acelerada del año del Caballo de Fuego impactará especialmente en ciertos signos, que deberán prestar atención a su bienestar y a la gestión de sus recursos. Squirru destacó a Dragón, Cabra, Gallo y Chancho como los signos más exigidos para este ciclo.

Dragón: Tras un 2025 cargado de cambios, el Dragón podría llegar a 2026 con cansancio mental y sobrecarga laboral. Las presiones se concentrarán en el ámbito económico y profesional, con negociaciones complejas y proyectos que exigen más esfuerzo. Squirru recomienda evitar discusiones impulsivas, buscar alianzas estratégicas y cuidar el descanso antes de tomar decisiones importantes.

Cabra: La Cabra, sensible y creativa, puede sentirse desbordada por el ritmo intenso del año. Los vínculos tensos y el desgaste al intentar sostener a otros pueden afectar su salud emocional. La experta aconseja poner límites, elegir bien los proyectos y priorizar relaciones que aporten calma y claridad.

Gallo: Este signo enfrentará desafíos en la comunicación y el reconocimiento. Puede experimentar frustración por la falta de valoración de su esfuerzo o por competir sin resultados visibles. La clave será practicar la paciencia, flexibilizar posturas y aceptar cambios de estrategia sin tomarlos como derrota personal.

Chancho: El Caballo de Fuego pondrá a prueba la confianza y la estabilidad económica del Chancho. Pérdidas inesperadas, inversiones riesgosas o conflictos familiares pueden demandar mayor fortaleza interior. Squirru recomienda planificar gastos, evitar la impulsividad y sostener rutinas que reduzcan la ansiedad.

La resiliencia, la flexibilidad y el autocuidado serán esenciales para transformar los obstáculos en oportunidades de crecimiento.

Claves para atravesar el Año del Caballo de Fuego según Ludovica Squirru

De acuerdo con las interpretaciones de la astróloga, el 2026 exigirá cualidades fundamentales para todos los signos, pero especialmente para quienes estarán bajo mayor presión: resiliencia ante la incertidumbre, capacidad de soltar lo que ya no funciona e intuición para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Practicar meditación, actividad física y hábitos de descanso será esencial para sostener el ritmo energético de este ciclo.

El año del Caballo de Fuego no será sencillo, pero sí revelador. La posibilidad de convertir la crisis en oportunidad dependerá de la capacidad de adaptación y autoconocimiento de cada signo, especialmente para quienes atraviesen obstáculos intensos en 2026.