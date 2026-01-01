Ludovica Squirru anticipó qué signos del horóscopo chino podrían encontrar obstáculos en 2026

Con la llegada de cada año nuevo, miles de personas revisan sus predicciones para lo que se viene y se anticipan a los desafíos u obstáculos que podrían encontrar. En ese marco, Ludovica Squirru reveló sus miradas para el 2026 y reveló qué signos del horóscopo chino pueden tener inconvenientes.

El próximo ciclo estará marcado por la intensidad del Caballo de Fuego, una energía que, de acuerdo a la experta en astrología oriental, puede generar tanto grandes avances como crisis inesperadas. Squirru, autora de las predicciones más consultadas en Argentina y la región, destacó que el 2026 será un año de transformaciones profundas, movimientos veloces y exigencias para quienes no estén preparados para el ritmo acelerado que se avecina. “No será un año tibio, habrá que aprender a surfear la ola”, suele advertir en sus conferencias, subrayando que este tipo de ciclos promueven revoluciones sociales, cambios económicos y una fuerte reconfiguración de la vida cotidiana.

La astróloga sostiene que, si bien algunos animales del zodíaco chino encontrarán oportunidades, otros deberán trabajar especialmente su equilibrio emocional, financiero y personal. La clave —sostiene— es conocer las tendencias para anticipar bloqueos y convertir los desafíos en instancias de aprendizaje. La experiencia, asegura Squirru, demuestra que los años del Caballo suelen poner a prueba la tolerancia al cambio y la flexibilidad interna.

La energía intensa del Caballo de Fuego marcará el ritmo de un año de crisis y oportunidades, según la astróloga.

Signos bajo presión en 2026 y los desafíos que enfrentarán

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el Dragón será uno de los signos más exigidos del año. Tras un 2025 cargado de cambios, podría enfrentar el 2026 con fatiga mental y presión laboral. La mayor dificultad estará en el ámbito económico y profesional, con negociaciones complejas, proyectos que demandan mayor esfuerzo y decisiones ineludibles. La recomendación de la astróloga es evitar impulsividad, buscar alianzas estratégicas, cuidar el descanso y consultar antes de firmar acuerdos importantes.

La Cabra también deberá prestar atención a su bienestar emocional. Su tendencia a buscar armonía puede verse desbordada por el ritmo acelerado del Caballo de Fuego, y los relacionamientos tensos podrían afectar su salud mental. Para este signo, Squirru aconseja poner límites claros, seleccionar cuidadosamente los proyectos y rodearse de personas que aporten calma y claridad.

El Gallo enfrentará obstáculos relacionados con la comunicación y la búsqueda de reconocimiento. Puede experimentar frustración si sus esfuerzos no reciben la valoración esperada o si compite sin ver resultados concretos. La especialista recomienda trabajar la paciencia, practicar la flexibilidad y estar dispuesto a ajustar estrategias sin considerarlo una derrota.

El Chancho estará sometido a pruebas en materia de confianza y estabilidad financiera. Según Squirru, este signo podría atravesar pérdidas, inversiones riesgosas o conflictos familiares que exijan fortaleza interior. El consejo principal es planificar los gastos, evitar decisiones impulsivas y mantener rutinas saludables para disminuir la ansiedad.

Dragón, Cabra, Gallo y Chancho deberán estar atentos a los obstáculos y trabajar la resiliencia durante el 2026.

Claves para afrontar el Año del Caballo de Fuego

Para Ludovica Squirru, la resiliencia será el recurso más valioso durante 2026, especialmente para los signos bajo presión. La astróloga sugiere desarrollar la capacidad de adaptarse a la incertidumbre, soltar lo que ya no aporta y confiar en la intuición para saber cuándo avanzar o detenerse. El autocuidado, la meditación, la actividad física y el descanso serán fundamentales para sostener el ritmo energético que propone el Caballo de Fuego.

El año exigirá a todos los signos —y en particular a los más desafiados— una actitud activa, flexible y consciente. Squirru insiste en que ningún obstáculo es definitivo y que cada desafío puede transformarse en una oportunidad de crecimiento personal, siempre y cuando se mantenga el equilibrio interno y se escuche la propia necesidad de cambio.