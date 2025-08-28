Los signos del Horóscopo Chino que podrían correr peligro durante la última semana de agosto, según Ludovica Squirru

Agosto llega a su fin y, con él, se abre un período de decisiones importantes según el Horóscopo Chino. Como es habitual al cierre de cada mes, Ludovica Squirru compartió sus predicciones y lanzó una advertencia concreta: algunos signos deberán prestar especial atención en los últimos días del mes para evitar conflictos o desgaste emocional.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

La astróloga señaló que este cierre de agosto se combina con la energía del año de la Serpiente y el mes del Mono, una mezcla que podría generar reacciones intensas y la necesidad de poner en orden la vida interior. Según Squirru, no todos los signos del zodíaco oriental se verán afectados de igual manera, pero tres de ellos estarán especialmente en una especie de “zona roja”.

Los signos del Horóscopo Chino que corren peligro durante la última semana de agosto, según Ludovica Squirru

Entre los signos más comprometidos se encuentra el Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). “Tendrá que controlar la impaciencia para no generar consecuencias irreversibles. La combinación del año de la Serpiente con el mes del Mono activa el patrón San Xing, que puede detonar acciones impulsivas. Si elige madurar, este mes será una gran puerta hacia la sanación personal”, advirtió la especialista.

Otro signo que deberá moverse con cautela es la Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Para Squirru, este animal sentirá con intensidad la necesidad de desprenderse de cargas que no le corresponden: “Este signo sentirá la urgencia de limpiar emociones y pensamientos que no le pertenecen. Será como meter todo en el lavarropas y luego darse una ducha larga para quitarse lo que no le pertenece. Se aconseja mantenerse fuera de disputas familiares o laborales, dar apoyo sin involucrarse demasiado y evitar el desgaste emocional”.

Los signos del horóscopo chino que tendrán suerte con la Luna menguante.

La lista se completa con el Conejo (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Según Ludovica Squirru, este signo atravesará momentos de inestabilidad que requerirán ayuda externa: “Enfrentará un desorden emocional y mental que lo pondrá a prueba. El consejo es enfocarse en lo que sí puede controlar. El mejor consejo es pedir ayuda en esta parte del proceso”, concluyó.