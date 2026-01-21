Los 3 signos en alerta por su salud en 2026, según advirtió Ludovica Squirru

El horóscopo chino 2026, regido por el Caballo de Fuego, estará marcado por una energía intensa, acelerada y transformadora. Si bien este clima favorece los cambios y el crecimiento, también puede generar estrés, agotamiento físico y desequilibrios emocionales si no se toman recaudos.

Según advierte Ludovica Squirru, no todos los signos sentirán este impacto de la misma manera. Hay tres signos del zodíaco oriental que deberán prestar especial atención a su salud y bienestar integral para atravesar el año sin consecuencias negativas.

Estos son los signos del horóscopo chino que deberán ser cautos.

Los tres signos del horóscopo chino que deben cuidarse en 2026

Caballo:

Como signo regente de 2026, el Caballo será uno de los más afectados por la sobrecarga energética del año. La astróloga señala que tendrá una vitalidad amplificada, pero también una mayor tendencia al agotamiento del sistema nervioso.

El riesgo estará en los excesos: demasiadas responsabilidades, ritmos acelerados y poca capacidad para frenar. Si no aprende a dosificar esfuerzos, el Caballo puede experimentar ansiedad, insomnio o cansancio persistente.

Recomendación clave: evitar la sobreexigencia física y mental, respetar los tiempos de descanso y sostener rutinas que ayuden a bajar revoluciones.

Tigre:

Para el Tigre, el año del Caballo de Fuego puede convertirse en un desafío físico. La energía disponible lo impulsará a ir siempre por más, pero Ludovica Squirru advierte que esta actitud puede derivar en fatiga y desgaste acumulado.

El Tigre tiende a no registrar las señales de alerta del cuerpo y a forzar sus propios límites. En 2026, esta dinámica podría traducirse en bajones de energía o problemas derivados del cansancio crónico.

Recomendación clave: aprender a dosificar esfuerzos, alternar acción con recuperación y no confundir productividad con agotamiento.

Rata:

La Rata será otro de los signos que más deberá cuidarse durante 2026. La energía del fuego puede intensificar su nivel de estrés y generar tensiones físicas y emocionales si no encuentra espacios de descarga.

Según Squirru, la Rata necesitará prestar atención al descanso, realizar chequeos preventivos y evitar la acumulación de preocupaciones. El exceso de actividad mental será uno de los principales factores de riesgo.

Recomendación clave: incorporar pausas, movimiento moderado, contacto con la naturaleza y hábitos que ayuden a calmar la mente.

El mensaje central del horóscopo chino 2026 es claro: el Caballo de Fuego empuja a avanzar, pero no perdona la falta de equilibrio. Para el Caballo, el Tigre y la Rata, cuidar la salud no será opcional, sino una condición necesaria para aprovechar las oportunidades del año sin pagar un costo físico o emocional.