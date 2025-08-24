Los 3 signos del horóscopo chino que deberán ser cautos antes de que arranque septiembre

El mes de agosto entra en su tramo final y, con septiembre a la vuelta de la esquina, las energías se intensifican para algunos signos del horóscopo chino. Ludovica Squirru, reconocida astróloga y referente en la materia, adelantó cuáles deberán ser más cuidadosos y pacientes en este período.

La especialista señaló que Tigre, Rata y Conejo estarán atravesando momentos de tensión emocional, con pruebas que pondrán a examen su capacidad de autocontrol y resiliencia. Estos días serán claves para aprender a manejar impulsos, ordenar pensamientos y evitar caer en conflictos innecesarios.

Ludovica Squirru.

Los signos del horóscopo chino que deberán estar atentos estos días

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

“Tendrá que controlar la impaciencia para no generar consecuencias irreversibles. La combinación del año de la Serpiente con el mes del Mono activa el patrón San Xing, que puede detonar acciones impulsivas”, explicó Squirru.

Horóscopo Chino. Tigre.

La advertencia es clara: si no se trabaja en la reactividad, pueden perderse oportunidades valiosas o arruinar relaciones. Sin embargo, también hay una luz positiva: “Si elige madurar, este mes será una gran puerta hacia la sanación personal”, destacó la astróloga.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La astróloga comparó este momento con un proceso de limpieza: “Este signo sentirá la urgencia de limpiar emociones y pensamientos que no le pertenecen. Será como meter todo en el lavarropas y luego darse una ducha larga para quitarse lo que no le pertenece”. El consejo es mantenerse fuera de disputas familiares o laborales, dar apoyo sin involucrarse demasiado y evitar el desgaste emocional.

Horóscopo Chino. Rata.

Conejo (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para este signo, agosto traerá sensibilidad extrema. “Enfrentará un desorden emocional y mental que lo pondrá a prueba. El consejo es enfocarse en lo que sí puede controlar”, apuntó Squirru. Para atravesar esta etapa, la recomendación es crear rutinas claras, ordenar el entorno y buscar acompañamiento en sus signos aliados. “Pedir ayuda es parte del proceso”, remarcó.

Horóscopo Chino. Conejo.

Aunque estos tres signos son los que deberán estar más atentos, Squirru recordó que cada ciclo también puede ser una oportunidad de crecimiento. Aprender a frenar, bajar la intensidad y apoyarse en la paciencia será clave para salir fortalecidos de este cierre de mes.