Las inquietantes predicciones de Baba Vanga para 2025: lo que podría suceder antes de que termine el año

Baba Vanga, la reconocida vidente originaria de Macedonia del Norte, dejó un legado de profecías que aún hoy despiertan curiosidad y asombro. A lo largo de su vida, afirmó haber sido bendecida con un don sobrenatural que le permitía anticipar desde catástrofes naturales hasta hechos históricos de gran impacto.

Baba Vanga predijo una serie de acontecimientos que iban a ocurrir hasta el año 5079, fecha que le puso al fin de la humanidad. (Archivo / Clarín)

Si bien gran parte de sus visiones han sido objeto de controversia y carecen de respaldo científico, las predicciones de Baba Vanga para el año 2025 siguen generando interés y debate. A pesar de haber fallecido en 1996, el impacto de sus profecías persiste en la actualidad. A continuación, repasamos tres de sus vaticinios más inquietantes, que mantienen en vilo a quienes creen en sus capacidades paranormales y advierten sobre un futuro incierto.

Esto fue lo que predijo Baba Vanga para el fin del 2025

Una de las predicciones más llamativas de Baba Vanga para el año 2025 es la supuesta llegada de seres extraterrestres a la Tierra. De acuerdo con la vidente, durante ese año comenzarán a manifestarse de distintas formas presencias provenientes de otros planetas. Aunque para muchos esta afirmación pertenece al terreno de la ciencia ficción, un reciente episodio ocurrido frente a las costas de Yemen volvió a reavivar el debate.

En un video presentado ante el Congreso de los Estados Unidos, se observa cómo un dron militar MQ-9 Reaper lanza un misil contra un objeto volador no identificado (OVNI). Sorprendentemente, el objeto logra evadir el ataque y continúa su trayectoria, sin sufrir daños aparentes. Este hecho, que aún no cuenta con una explicación oficial, ha alimentado las especulaciones sobre vida extraterrestre y, para algunos, podría coincidir con la inquietante profecía de Vanga.

La vidente acertó predicciones del 2024.

Otra de las predicciones de Baba Vanga para el 2025 está relacionada con los avances científicos y el desarrollo de la biotecnología. Según la vidente, ese año marcaría un hito en la medicina: la creación de órganos en laboratorios para enfrentar la escasez de donantes y reducir las extensas listas de espera para trasplantes. Aunque esta visión puede parecer propia de un guion de ciencia ficción, la ciencia actual está comenzando a acercarse a ese escenario.

Un ejemplo concreto proviene de China, donde investigadores han desarrollado un “vientre artificial” o robotizado, capaz de imitar las funciones de la placenta humana y permitir el desarrollo de embriones fuera del cuerpo. Este tipo de avances, que prometen transformar radicalmente el ámbito de la medicina reproductiva y regenerativa, parecen coincidir con las predicciones de Vanga sobre un futuro en el que la tecnología y la biología se fusionan para salvar vidas.

¿Hacia la Tercera Guerra Mundial? - Por Felix Marchevsky

Finalmente, una de las predicciones más inquietantes de Baba Vanga para 2025 es el posible inicio de una Tercera Guerra Mundial. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, las tensiones geopolíticas a nivel global se han intensificado considerablemente, y las amenazas nucleares provenientes de Rusia han generado alarma en la comunidad internacional.

Recientemente, Polonia denunció incursiones de drones rusos en su espacio aéreo, mientras que los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza han contribuido a aumentar la incertidumbre y el clima de tensión regional. Aunque no existen evidencias concretas que confirmen el estallido de un conflicto bélico de tal magnitud, el panorama internacional sigue siendo frágil, y cualquier incidente podría desencadenar una escalada hacia una guerra de gran escala.