La vidente Kiara Ríos anticipó lo peor para Thiago Medina y generó preocupación: “Lamentablemente no va a poder…”.

El estado de salud de Thiago Medina continúa generando gran repercusión, no solo por los partes médicos diarios que se esperan constantemente, sino también por las diversas teorías que circulan sobre su vida. En este marco, desde hace algunos días se difundió una polémica y fuerte predicción de la vidente Kiara Ríos, quien anticipó el peor desenlace para el ex Gran Hermano.

El premonitorio mensaje de Daniela Celis que anticipó el accidente de Thiago Medina: “Acordate del Noba”.

Todo comenzó hace poco más de una semana, cuando se viralizó un video en el que la vidente afirmaba que se encuentra “aferrado a la vida” tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre. Según sus palabras, el riesgo de complicaciones estaría relacionado con infecciones posteriores a la operación a la que fue sometido.

Esto fue lo que predijo la vidente sobre Thiago Medina

Kiara Ríos detalló en esa primera grabación que veía la posibilidad de que Thiago necesitara una traqueotomía y futuras cirugías, algo que, sorprendentemente, también está siendo evaluado por los médicos. Además, señaló que la medicación debía ajustarse y destacó la fortaleza del ex Gran Hermano: “Su luz está bastante fuerte”, dijo con tono esperanzador pese a la complejidad del cuadro.

Sin embargo, con el paso de los días, los pronósticos de la vidente se volvieron más graves, haciendo la historia cada vez más sensible de contar. En uno de sus últimos videos, Kiara explicó: “Visualizo infecciones nuevas y hay que buscar otro antibiótico para ayudarlo y otra operación más, de emergencia. Tengo muy clara la visión de lo que va a pasar con él”.

La polémica alrededor de la mujer no se hizo esperar, sobre todo en redes sociales, donde recibió duras críticas. Aun así, ella intentó justificar sus palabras, asegurando que su objetivo era únicamente compartir lo que percibe: “Lo poco que pude decir el fin de semana está saliendo… Difícilmente… solo un milagro puede hacer que pase este trance”.

Kiara fue más allá y añadió: “Decirles que antes que termine el mes de septiembre todo el espectáculo argentino va a estar conmovido por la noticia que van a mostrar todos los canales de televisión relacionado a la salud de Thiago. Por fin Thiago va a dejar de estar sufriendo porque ya está sufriendo, está sufriendo un montón. Así que eso es lo que les voy a decir”.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Con crudeza, agregó: “Última semana de septiembre y todo el país va a saber de lo que pasó con Thiago. Sí, es justamente dejar de sufrir como está sufriendo. Thiago no va a salir… lamentablemente no va a salir”. A pesar de estas declaraciones, en las últimas horas el joven mostró ciertas mejorías, aunque las palabras de Kiara generaron un escándalo por su impacto mediático.