Horóscopo de hoy 7 de agosto de 2025: cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según tu signo del zodiaco

El jueves 7 de agosto de 2025, los astros sugieren un día de introspección y ajustes en diversas áreas de la vida. Mercurio retrógrado en Leo, que comenzó el 18 de julio y finalizará el 11 de agosto, invita a la reflexión y a la revisión de proyectos personales y profesionales. Este fenómeno astrológico puede generar malentendidos y retrasos, por lo que se recomienda cautela en la comunicación y en la toma de decisiones importantes.

Además, Venus en Virgo destaca la importancia de la organización y el cuidado personal. Es un buen momento para revisar rutinas de salud y bienestar, y para fortalecer relaciones a través de gestos de cariño y atención.

La Luna Nueva en Leo también influye en este día, brindando energía para iniciar nuevos proyectos y establecer metas claras. Sin embargo, es aconsejable evitar decisiones impulsivas y tomarse el tiempo necesario para evaluar todas las opciones disponibles.

Por ello, el 7 de agosto es un día propicio para la introspección, la revisión de planes y el cuidado personal. La paciencia y la prudencia serán aliadas para navegar las influencias astrales de este período.

Aries

Día para reflexionar sobre tus proyectos y evitar decisiones apresuradas. La Luna Nueva en Leo te impulsa a iniciar cambios, pero Mercurio retrógrado pide cautela en la comunicación.

Tauro

Momento ideal para enfocarte en el cuidado personal y la salud. Venus en Virgo favorece la organización y los pequeños detalles que mejoran tu bienestar.

Géminis

Mercurio retrógrado puede traer malentendidos, sobre todo en el trabajo. Mantén la paciencia y evita conflictos innecesarios.

Cáncer

La energía lunar te invita a conectar con tus emociones y reforzar vínculos familiares. Evita discusiones y busca la armonía en casa.

Leo

Tu signo está muy activo con la Luna Nueva, perfecta para nuevos comienzos y establecer metas claras. Eso sí, piensa bien antes de actuar para evitar errores.

Virgo

Venus en tu signo potencia tu capacidad para cuidar de ti y de los demás. También es buen momento para organizar tus finanzas y tareas pendientes.

Libra

Pueden surgir dudas y retrasos en temas profesionales debido a Mercurio retrógrado. No te angusties, revisa bien cada detalle antes de avanzar.

Escorpio

Momento para la introspección y evaluar tus relaciones personales. Evita decisiones impulsivas y prioriza el diálogo sincero.

Sagitario

Energía favorable para plantearte nuevos desafíos, pero también atención en la comunicación. Evita prometer más de lo que puedes cumplir.

Capricornio

Revisa tus objetivos y prioridades. Venus te ayuda a encontrar equilibrio entre el trabajo y el descanso. Evita tensiones con colegas o familiares.

Acuario

Un día para cuidar tu salud física y mental. Mercurio retrógrado puede confundir en la comunicación, así que sé claro y paciente.

Piscis

La Luna te invita a reconectar con tu lado creativo. Aprovecha para descansar y recargar energías, sin tomar decisiones importantes apresuradas.