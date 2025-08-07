Horóscopo de hoy 7 de agosto de 2025: cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según tu signo del zodiaco

El jueves 7 de agosto de 2025, los astros sugieren un día de introspección y ajustes en diversas áreas de la vida. Mercurio retrógrado en Leo, que comenzó el 18 de julio y finalizará el 11 de agosto, invita a la reflexión y a la revisión de proyectos personales y profesionales. Este fenómeno astrológico puede generar malentendidos y retrasos, por lo que se recomienda cautela en la comunicación y en la toma de decisiones importantes.
Además, Venus en Virgo destaca la importancia de la organización y el cuidado personal. Es un buen momento para revisar rutinas de salud y bienestar, y para fortalecer relaciones a través de gestos de cariño y atención.
La Luna Nueva en Leo también influye en este día, brindando energía para iniciar nuevos proyectos y establecer metas claras. Sin embargo, es aconsejable evitar decisiones impulsivas y tomarse el tiempo necesario para evaluar todas las opciones disponibles.
Por ello, el 7 de agosto es un día propicio para la introspección, la revisión de planes y el cuidado personal. La paciencia y la prudencia serán aliadas para navegar las influencias astrales de este período.
Horóscopo de hoy: qué dicen los astros sobre tu signo del zodiaco
Aries
Día para reflexionar sobre tus proyectos y evitar decisiones apresuradas. La Luna Nueva en Leo te impulsa a iniciar cambios, pero Mercurio retrógrado pide cautela en la comunicación.
Tauro
Momento ideal para enfocarte en el cuidado personal y la salud. Venus en Virgo favorece la organización y los pequeños detalles que mejoran tu bienestar.
Géminis
Mercurio retrógrado puede traer malentendidos, sobre todo en el trabajo. Mantén la paciencia y evita conflictos innecesarios.
Cáncer
La energía lunar te invita a conectar con tus emociones y reforzar vínculos familiares. Evita discusiones y busca la armonía en casa.
Leo
Tu signo está muy activo con la Luna Nueva, perfecta para nuevos comienzos y establecer metas claras. Eso sí, piensa bien antes de actuar para evitar errores.
Virgo
Venus en tu signo potencia tu capacidad para cuidar de ti y de los demás. También es buen momento para organizar tus finanzas y tareas pendientes.
Libra
Pueden surgir dudas y retrasos en temas profesionales debido a Mercurio retrógrado. No te angusties, revisa bien cada detalle antes de avanzar.
Escorpio
Momento para la introspección y evaluar tus relaciones personales. Evita decisiones impulsivas y prioriza el diálogo sincero.
Sagitario
Energía favorable para plantearte nuevos desafíos, pero también atención en la comunicación. Evita prometer más de lo que puedes cumplir.
Capricornio
Revisa tus objetivos y prioridades. Venus te ayuda a encontrar equilibrio entre el trabajo y el descanso. Evita tensiones con colegas o familiares.
Acuario
Un día para cuidar tu salud física y mental. Mercurio retrógrado puede confundir en la comunicación, así que sé claro y paciente.
Piscis
La Luna te invita a reconectar con tu lado creativo. Aprovecha para descansar y recargar energías, sin tomar decisiones importantes apresuradas.