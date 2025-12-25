Este es el lugar donde hay que colocar la escoba, según el Feng Shui

Con la llegada de fin de año, muchas personas deciden realizar una limpieza energética de sus hogares para ahuyentar las malas energías. Es por eso que el Feng Shui recomendó un lugar especial para colocar la escoba y así mantener la buena vibra dentro de la casa.

Dentro del universo del Feng Shui, cada objeto tiene un propósito energético, pero pocos tan relevantes como la escoba, elemento vinculado históricamente a la limpieza, la renovación y el equilibrio del espacio. Según esta disciplina milenaria, no solo se utiliza para barrer el polvo físico, sino que también actúa como agente para eliminar bloqueos en el flujo de “chi” o energía vital. La forma y el sitio donde se almacena la escoba puede ser clave para potenciar la armonía, el bienestar y la protección en cualquier ambiente del hogar.

Expertos en Feng Shui destacan que la ubicación de objetos cotidianos puede modificar de manera sutil pero significativa la calidad de la energía interna. Guardar la escoba en el sitio adecuado es un gesto sencillo, pero en el que confluyen tradición, intención positiva y el deseo de mantener alejada cualquier vibración negativa.

Guardarla fuera de la vista y en el lugar correcto ayuda a alejar las malas energías y mantener la armonía interna.

Por qué la ubicación de la escoba influye en la energía del hogar según el Feng Shui

En el Feng Shui, la escoba representa la capacidad de barrer lo viejo y abrir camino a nuevas oportunidades, liberando las estancias del hogar de energías estancadas. Especialistas recomiendan reservarle un lugar discreto y apartado, como un armario de limpieza o una despensa, fuera del alcance visual y de las zonas sociales, como el living o la entrada principal. Dejarla en espacios de paso o a la vista puede dispersar el flujo de energía positiva y atraer cierto desorden, tanto físico como simbólico.

El consejo tradicional es guardar la escoba en posición vertical y con las cerdas hacia abajo para evitar que absorba vibraciones negativas. Sin embargo, algunas corrientes sostienen que, si se orienta con las cerdas hacia arriba, puede funcionar como escudo protector del hogar, sirviendo de barrera ante entradas de energía nociva.

Así se puede sacar la mala energía de la casa, según el Fenh Shui

Rituales y consejos extra para potenciar la protección y la armonía con la escoba

El Feng Shui sugiere sumar pequeños rituales para fortalecer el simbolismo protector de la escoba: atar una cinta roja al palo, situar cuarzos cerca o limpiar la escoba con una intención positiva específica son gestos recomendados para reforzar su poder. Mantenerla limpia y bien conservada también es fundamental, ya que una escoba desgastada podría debilitar el flujo de chi en la vivienda.

Más allá de la función práctica, estos hábitos cotidianos demuestran cómo los detalles y gestos simbólicos tienen el potencial de transformar el ambiente: cada barrida y cada decisión sobre el almacenamiento del objeto puede colaborar para generar una atmósfera de protección y equilibrio.