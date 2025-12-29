En qué lugar de la casa debería estar el potus, según el Feng Shui

El papel que ciertas plantas pueden cumplir en una casa puede variar según el Feng Shui. Esta milenaria tradición oriental señala que hay especies que pueden traer nuevas energías a la casa y todo depende de su ubicación.

Dentro de las tradiciones del Feng Shui, la ubicación de las plantas de interior cumple un rol fundamental en el equilibrio y la armonización del hogar. El potus (Epipremnum aureum), por su resistencia y capacidad de adaptación, se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan atraer prosperidad y bienestar. Según expertos en esta filosofía china, la elección del lugar donde colocar esta planta puede influir directamente en la calidad de la energía que circula en cada ambiente, haciendo que el espacio se perciba más armónico y saludable.

La tradición sostiene que no todos los rincones tienen el mismo efecto. Algunos lugares pueden potenciar los beneficios del potus, mientras que otros pueden neutralizar o incluso limitar sus cualidades. Por este motivo, la decisión de dónde ubicar el potus adquiere relevancia tanto para quienes desean mejorar el flujo energético como para quienes buscan optimizar la decoración de su vivienda.

La ubicación del potus puede potenciar la prosperidad y el bienestar en el ambiente.

Dónde colocar el potus en casa según el Feng Shui

De acuerdo con las recomendaciones del Feng Shui, el potus es ideal para zonas donde la energía tiende a estancarse, como esquinas oscuras, pasillos poco transitados o cerca de escritorios. El experto Álvaro Pedrera explicó a El Mueble que esta planta ayuda a equilibrar los espacios y fomenta la prosperidad en el entorno. El recibidor es otro punto estratégico, ya que permite que la energía que ingresa al hogar fluya de manera adecuada.

En cambio, no se recomienda ubicar el potus en el dormitorio, ya que podría interferir en el descanso, ni en el baño, donde según esta tradición, la abundancia podría perderse a través del desagüe. En la cocina, esta planta puede favorecer la abundancia, y en el comedor, contribuye a mantener un ambiente sereno. Estas orientaciones buscan aprovechar al máximo el potencial armonizador de la planta.

Con los cuidados adecuados, el potus puede convertirse en un aliado para transformar cualquier espacio.

Variedades y cuidados básicos del potus

El potus se distingue por sus hojas en forma de corazón, que pueden presentar vetas blancas o amarillas. Existen variedades populares como el potus dorado y la Reina de Mármol, valoradas por su atractivo visual y facilidad de mantenimiento. Según la guía de Hogarmanía, en su entorno natural esta especie puede alcanzar hasta 20 metros, aunque en interiores su desarrollo es más controlado.

Para que el potus luzca saludable, conviene ubicarlo en lugares con luz indirecta brillante, regarlo de forma moderada y mantenerlo en ambientes templados, entre 16 ℃ y 21 ℃. Algunas variedades requieren buena iluminación para conservar el color de sus hojas. Es importante señalar que el potus es tóxico para mascotas y niños, según advierte la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), por lo que se recomienda colocarlo fuera de su alcance.