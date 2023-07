Empezó Venus retrógrado: cómo afectará a los solteros y las parejas de cada signo

Desde hace varias semanas que los astrólogos anticipan cómo se vivirá Venus retrógrado de acuerdo a cada signo. El tránsito se da cada 19 meses y dura unas seis semanas, en esta ocasión desde el 22 de julio hasta el 3 de septiembre.

Uno de los consejos prácticos los dio la astróloga Ayelén Romano en Twitter: “Mi consejo práctico es que los gastos grandes o importantes se hagan a principio de semana, ya después mejor esperar que pase la cuestión. Lo mismo para cambios de look. Créanme hermanas, no se hagan cambios de look con Venus retrógrado”.

Según comentó, por algunos movimientos y tránsitos particulares, este Venús tendrá especial injerencia en personas del signo Leo, ya que es el signo que rige este período, y Libra: “Con la llegada del Nodo Sur a Libra, en el próximo año y medio se van a ir dando procesos que de alguna forma te van pidiendo que te despidas de algo de vos, de tu forma de ser, de alguna relación que ya no va más”.

Durará hasta el 3 de septiembre. Foto: Twitter

Cómo afectará Venus retrógrado a los solteros y las parejas

Dicho tránsito tiene fama de estar volcado fundamentalmente al ámbito romántico, amoroso y reflexivo de cada persona. Durante el mismo, es de esperarse que uno tienda a tener una mirada diferente y más contemplativa en cuanto a las relaciones de pareja, de amistad o de familia.

Según especialistas, en este periodo de cambios las personas pueden experimentar sensaciones de nerviosismo, cansancio y agotamiento. A su vez, es ideal para traer amor y romance, siempre a riesgo de que las relaciones ya existentes se desgasten. Por otro lado, el Venus retrógrado es conocido por siempre “devolver algún ex del pasado al presente”.

De acuerdo al Mendoza Post, para los solteros este momento representa un período transformador para atraer al amor de tu vida. El consejo es aceptar la posibilidad de un amor predestinado y abrirse a eso. Es posible que se presenten múltiples opciones, y es esencial tener claras las propias intenciones y límites, evitando conformarse con menos y manteniendo los estándares bien altos.

Para las parejas, Venus retrógrado supone precaución e introspección. Los problemas o heridas del pasado pueden resurgir, dando lugar a conversaciones desafiantes para los novios. Además, el tránsito actúa como un catalizador directo para la sanación y el crecimiento, solidificando la relación o revelando la necesidad de un cambio radical que podría terminar en el fin del amor.