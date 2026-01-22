El error más común al usar canela para atraer abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria china que busca armonizar los espacios para atraer energía positiva. Dentro de sus rituales más populares, el uso de la canela ocupa un lugar especial por su conexión con la abundancia y el bienestar.

Según esta filosofía, la canela no solo aporta un aroma cálido y agradable, sino que también actúa como activador energético, ayudando a que las oportunidades fluyan con mayor facilidad. Colocarla en el lugar correcto del hogar puede abrir las puertas a la prosperidad y proteger de energías negativas.

La canela será el principal aliado para el ritual.

Dónde colocar la canela para atraer la abundancia

De acuerdo con los principios del Feng Shui, el punto más importante para usar la canela es la entrada principal del hogar. Este espacio representa la conexión entre el interior y el exterior, y es por donde “entra” la energía de la prosperidad.

El ritual más conocido consiste en tomar una pequeña cantidad de canela en polvo con la mano derecha y soplarla suavemente hacia adentro de la casa, mientras se piensa o pronuncia una afirmación positiva, como: “La abundancia entra en mi hogar y la prosperidad me acompaña.”

Este ritual es ideal para hacerlo a principio de mes.

Este simple gesto simboliza la apertura a nuevas oportunidades y la renovación de la energía del espacio. También puede realizarse al comenzar un nuevo ciclo personal, laboral o financiero, o cuando se siente que el ambiente está cargado y necesita armonizarse.

Cómo potenciar su efecto según el Feng Shui

Los expertos en Feng Shui recomiendan mantener limpia y despejada la entrada del hogar, ya que el desorden puede obstaculizar el flujo de energía positiva. Complementar el ritual de la canela con una limpieza previa refuerza su efecto simbólico.

El lugar exacto para colocar la canela.

Además, se puede colocar una ramita de canela en un pequeño recipiente junto a la puerta o en una esquina del ambiente principal para mantener la vibración de abundancia activa.

Más allá de lo espiritual, este acto también puede funcionar como un recordatorio cotidiano de confianza, gratitud y apertura a lo bueno que llega. Y, como extra, deja en el aire un aroma cálido que transforma cualquier espacio en un lugar más acogedor.