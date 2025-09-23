Dónde colocar la planta de ruda para atraer dinero durante octubre 2025, según el Feng Shui.

La ruda se ha consolidado como una de las hierbas más vinculadas a la prosperidad, la limpieza energética y la buena suerte. Según el Feng Shui, no basta con tenerla en casa: su ubicación estratégica es clave para potenciar sus efectos.

En octubre, un mes asociado a la renovación y la preparación de nuevas etapas, la ruda se vuelve un aliado ideal para atraer dinero y alejar las malas energías.

Planta de ruda en la puerta de las casas casas

Además, su cuidado es sencillo y se adapta tanto a interiores como a exteriores, lo que facilita incorporarla al hogar de manera práctica, sin necesidad de experiencia en jardinería.

Los principales lugares para colocar la planta de ruda y atraer abundancia, según el Feng Shui

Cerca de la entrada principal: se sugiere colocar la ruda a la derecha de la puerta, ya sea en maceta o directamente en la tierra, donde funciona como un “filtro” de energías, permitiendo la entrada de prosperidad.

En balcones o ventanas que dan a la calle: ayuda a reforzar la protección contra la envidia y favorece la llegada de nuevas oportunidades económicas.

En espacios de trabajo o estudio: una maceta pequeña de ruda sobre el escritorio contribuye a mantener la concentración y atraer el éxito profesional.

Evitar baños o dormitorios: según el Feng Shui, en estos espacios la hierba pierde su capacidad de atraer abundancia.