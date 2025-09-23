Horóscopo / Feng Shui

Dónde colocar la planta de ruda para atraer dinero durante octubre 2025, según el Feng Shui

Este octubre, la ruda puede ser tu aliada para la prosperidad si la ubicás en el lugar correcto.

23 de septiembre de 2025,

La ruda se ha consolidado como una de las hierbas más vinculadas a la prosperidad, la limpieza energética y la buena suerte. Según el Feng Shui, no basta con tenerla en casa: su ubicación estratégica es clave para potenciar sus efectos.

En octubre, un mes asociado a la renovación y la preparación de nuevas etapas, la ruda se vuelve un aliado ideal para atraer dinero y alejar las malas energías.

Además, su cuidado es sencillo y se adapta tanto a interiores como a exteriores, lo que facilita incorporarla al hogar de manera práctica, sin necesidad de experiencia en jardinería.

Los principales lugares para colocar la planta de ruda y atraer abundancia, según el Feng Shui

Cerca de la entrada principal: se sugiere colocar la ruda a la derecha de la puerta, ya sea en maceta o directamente en la tierra, donde funciona como un “filtro” de energías, permitiendo la entrada de prosperidad.

En balcones o ventanas que dan a la calle: ayuda a reforzar la protección contra la envidia y favorece la llegada de nuevas oportunidades económicas.

En espacios de trabajo o estudio: una maceta pequeña de ruda sobre el escritorio contribuye a mantener la concentración y atraer el éxito profesional.

Evitar baños o dormitorios: según el Feng Shui, en estos espacios la hierba pierde su capacidad de atraer abundancia.

