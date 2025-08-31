De qué color hay que pintar la puerta de casa para atraer abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar el flujo de energía vital, sostiene que la puerta de entrada es el “rostro” de la casa. No solo recibe a las visitas, también es la vía principal por la que ingresa el chi, la energía que alimenta el bienestar, la salud y la abundancia de quienes viven allí.

Por eso, elegir el color adecuado para pintarla no es un detalle decorativo: es un gesto cargado de simbolismo que puede potenciar la prosperidad o bloquearla.

Todo depende de lo que quieras atraer a tu vida.

El color clave para atraer abundancia según el Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, el rojo es el color más poderoso para pintar la puerta principal si lo que se busca es atraer dinero y oportunidades. Este tono representa protección, fuerza y celebración. En la cultura china, es el color de los casamientos, de los grandes eventos y de los deseos de buena suerte.

El color definitivo es el rojo.

Pintar la puerta de rojo convierte el ingreso al hogar en un verdadero “imán” de prosperidad, funcionando como un llamado a la riqueza y a las buenas noticias. Según la tradición, es un color que nunca pasa inadvertido y que activa el flujo de energía positiva de manera inmediata.

Otros colores recomendados según el Feng Shui

Aunque el rojo es el más popular, el Feng Shui también sugiere alternativas en función de la orientación y la intención:

Verde : simboliza crecimiento y renovación. Es ideal para familias que buscan empezar nuevos proyectos.

Azul : aporta tranquilidad y armonía, recomendado para quienes necesitan calma y estabilidad emocional.

Marrón o tonos madera: representan arraigo y seguridad económica.

Verde, azul o marrón, los colores ideales.

En cambio, los colores apagados o neutros como el negro o el beige no son aconsejados si el objetivo es activar la energía de la abundancia.

El color determinará lo que atraigas a tu casa.

Más allá de la elección del color, los expertos remarcan que lo importante es que la puerta esté siempre en buen estado: sin pintura descascarada, sin cerraduras rotas ni acumulación de suciedad. Estos detalles también afectan la energía que ingresa al hogar.