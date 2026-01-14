Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre 2026, el eclipse total que teñirá el cielo de rojo

Este año la Argentina será testigo una vez más de uno de los fenómenos astronómicos más increíbles que se pueden ver a simple vista: la Luna de Sangre 2026. Este eclipse total que tiñe de rojo el cielo y habrá puntos específicos para observarlo.

La Luna de Sangre será uno de los espectáculos astronómicos más esperados para los entusiastas de la observación del cielo en Argentina. El fenómeno, que ocurrirá durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, promete captar la atención de millones de personas en todo el país. La ubicación geográfica de Argentina permitirá contemplar la totalidad del eclipse de manera privilegiada, posicionando al país como uno de los mejores puntos del mundo para apreciar el evento en toda su magnitud.

Organismos astronómicos y expertos han confirmado que la fase de totalidad tendrá una duración de aproximadamente 80 minutos, lo que facilitará su observación y registro a través de dispositivos móviles y cámaras.

El eclipse total podrá observarse a simple vista desde distintas regiones del país durante la madrugada del 3 de marzo.

Cuándo y dónde ver el eclipse total de Luna en Argentina

El eclipse lunar total comenzará en las primeras horas del 3 de marzo, con la fase penumbral iniciando a las 02:44 am en la región central del país. El punto máximo de coloración se producirá a las 05:33 am, cuando la Luna adquirirá un tono rojizo característico. La visibilidad del fenómeno será óptima en zonas rurales, terrazas elevadas y espacios alejados de la contaminación lumínica urbana.

Al tratarse de un eclipse lunar, no representa riesgo para la vista, por lo que se podrá observar a simple vista sin necesidad de protección ocular especial. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios sencillos permitirá apreciar detalles adicionales de la superficie lunar teñida de rojo. Se recomienda a los observadores consultar los pronósticos meteorológicos locales, ya que la nubosidad podría condicionar la experiencia.

Por qué la Luna se tiñe de rojo durante el eclipse

Durante el eclipse, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Según explicaron desde la NASA, el color rojizo se debe a la dispersión de Rayleigh: la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que solo las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, lleguen a la superficie lunar. Este fenómeno transforma el satélite natural en una “Luna de Sangre” visible desde la Argentina y gran parte de Sudamérica.

El eclipse de marzo será el primero de dos previstos para 2026, aunque el segundo, programado para el 28 de agosto, será solo parcial. La oportunidad de presenciar un eclipse total en condiciones tan favorables no volverá a repetirse hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que aumenta el interés entre astrónomos y público general.

El color rojizo de la Luna durante el eclipse es producido por la atmósfera terrestre, según explicó la NASA.

Consejos para fotografiar y observar la Luna de Sangre

Para quienes deseen capturar imágenes del evento, los especialistas recomiendan utilizar un trípode y aprovechar el modo nocturno de los teléfonos celulares para evitar fotos borrosas. El uso de lentes con zoom óptico puede mejorar la calidad del registro. Es aconsejable preparar el equipo con anticipación y elegir sitios con cielo despejado y sin fuentes de luz artificial cercanas.

Se estima que solo el 31% de la población mundial podrá ver la totalidad de la Luna de Sangre en 2026. Por ello, desde la comunidad científica enfatizan la importancia de planificar la observación y estar atentos a las condiciones climáticas locales para no perderse este fenómeno astronómico destacado.