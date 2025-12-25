Cuál será el signo más afortunado del Horóscopo Chino durante 2026, según Ludovica Squirru

La llegada del Año Nuevo Chino 2026 prevista para febrero es una de las cosas más esperadas por los fanáticos de la astrología oriental. En ese sentido, la experta Ludovica Squirru adelantó sus predicciones y sostuvo qué signo será el más afortunado.

De acuerdo con la astrología china, el 17 de febrero de 2026 comenzará el Año del Caballo de Fuego, un ciclo cargado de desafíos intensos, energía duplicada y la promesa de nuevas definiciones. Ludovica Squirru, referente indiscutida en horóscopo chino en habla hispana, detalló que, si bien “ningún signo estará del todo bien” bajo esta vibración intensa, habrá uno que liderará la suerte y la expansión a lo largo del ciclo: el Perro.

En el marco de esta energía de “doble fuego”, la astróloga destaca la importancia de aprender a cabalgar la intensidad sin agotarse ni dispersarse. En este escenario de movimientos abruptos y transformaciones profundas, Squirru identifica al Perro como el gran beneficiado por su alineación con el Caballo y el Tigre en la tríada de fuego, potenciando sus oportunidades tanto en lo profesional como en lo emocional.

El año vibrará con oportunidades profesionales, sociales y emocionales si se cuida la vitalidad y se afrontan decisiones clave.

Año del Caballo de Fuego: energías intensas y el signo que liderará la suerte en 2026

El Perro será el signo favorecido durante 2026. Según Squirru, recibirá un impulso especial en su vida laboral, mayores posibilidades de alianzas y relaciones significativas, y avances que antes parecían lejanos. Se espera que el Perro brille con mayor visibilidad, se abra a oportunidades inesperadas y tome decisiones relevantes que beneficiarán su crecimiento y bienestar general.

No obstante, la astróloga advierte que el Perro deberá administrar su energía para no caer en el desgaste propio del fuego, evitando abarcar demasiado o perder el rumbo por el exceso de entusiasmo. Aun así, la línea central de su destino en 2026 estará marcada por ocasiones para destacarse, estabilizar vínculos y afianzar su posición social.

Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

El mensaje para todos los signos: predicciones clave del ciclo y cómo saber tu animal del Horóscopo Chino

Además del Perro, cada animal del horóscopo chino enfrentará desafíos y transiciones particulares en el Año del Caballo de Fuego.

Squirru sugiere que la Rata tendrá que buscar resiliencia emocional, el Búfalo cerrar asuntos pendientes, el Tigre aprovechar la recuperación tras años difíciles y el Conejo aplicar técnicas de autoayuda para canalizar la energía. El Dragón inicia proyectos, la Serpiente debe afianzar sus bases y el Caballo aprenderá duras lecciones kármicas durante su propio año, transitando altibajos marcados. La Cabra vivirá una transición creativa, el Mono ordenará su vida, el Gallo se adaptará al caos y el Cerdo deberá prepararse para fluctuaciones emocionales.

Conocer tu signo y prepararte para el ciclo permite navegar los desafíos con mayor creatividad y empuje personal.

Para quienes deseen identificar su animal en el horóscopo chino, basta con buscar el año de nacimiento en la tabla tradicional:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

En el año del Caballo de Fuego, Squirru insiste en la necesidad de responder con creatividad, fortaleza y adaptabilidad. Para todos los signos, 2026 será una etapa de redefiniciones, desafíos kármicos y oportunidades sin precedentes, pero el Perro gozará de la mejor fortuna respecto a los demás animales del zodíaco.