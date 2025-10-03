Cuál es el signo que deberá planificar cada paso en octubre 2025, según Ludovica Squirru

Octubre acaba de iniciar y las influencias astrales comienzan a sentirse con más fuerza en cada uno de los signos del Horóscopo Chino. En este marco, la astróloga Ludovica Squirru señaló cuál es el signo que tendrá que organizar con cuidado cada paso durante este décimo mes del año.

De acuerdo con la astróloga, este nuevo período estará cargado de transformaciones relevantes que representarán un antes y un después para varios signos. Se tratará de una etapa de transición intensa, en la que surgirán oportunidades inesperadas y se habilitarán escenarios capaces de modificar de manera decisiva el rumbo de cada persona.

Este es el signo que deberá planificar sus movimientos durante octubre 2025, según Ludovica Squirru

El signo que deberá extremar la planificación en octubre es Tigre. Durante este mes, los nacidos bajo ese signo pueden tener un papel clave en la tensión energética entre Perro y Dragón, porque suelen captar con claridad el lenguaje simbólico y emocional de ambos.

Horóscopo Chino. Tigre.

Sin embargo, para preservar la armonía en sus vínculos, los Tigres deberán moverse con prudencia y estrategia: no es momento de impulsos ni de decisiones apresuradas. Cada paso conviene pensarlo con calma, evaluar las consecuencias y considerar cómo afectará a su entorno.