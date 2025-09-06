Cómo les irá a los signos del Horóscopo Chino durante septiembre 2025, según Ludovica Squirru

“Septiembre será un mes de contrastes”, advierte Ludovica Squirru al anticipar lo que depara el noveno mes del año. Según la especialista, durante este período, que coincide con el equinoccio de primavera, se activan ciertos cambios que impactan de manera distinta en cada signo del Horóscopo Chino, provocando transformaciones en algunos y aprendizajes importantes en otros.

Los 4 signos del Horóscopo Chino que recibirán una importante noticia económica en septiembre 2025, según Ludovica Squirru.

“Algunos evidenciarán avances sociales y emocionales y otros deberán poner el foco en la prudencia, la salud y el equilibrio”, señala la autora en su libro de predicciones 2025. Es un momento para prestar atención a las señales del Gallo y mantener la calma, ya que nos encontramos en el año de la Serpiente.

Así les irá a los signos del Horóscopo Chino en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Rata: La primera quincena será ideal para sanar viejas heridas y comenzar terapias o actividades que fortalezcan el espíritu. La vida social se verá favorecida por un magnetismo especial, y podrían llegar noticias capaces de cambiar el rumbo del año.

Búfalo: Es recomendable no obsesionarse con las redes sociales de la pareja o expareja, ya que esto podría generar complicaciones tanto en lo laboral como en lo personal. Precaución extra para los búfalos nacidos en 1973 y 1997.

Tigre: El mes estará marcado por la disciplina y la recuperación de valores. Los tigres del norte disfrutarán de estabilidad y concentración, mientras que los del sur podrían enfrentar conflictos sociales o políticos. Se aconseja evitar la exposición física innecesaria.

Conejo: Es momento de asumir responsabilidades: surgirán consecuencias en lo laboral y con deudas pendientes. Los conejos de 2011 y 2023 recibirán llamados de atención, mientras que los de 1951 y 1963 deberán cuidar especialmente su salud respiratoria. Alejarse de compañías conflictivas será lo más prudente.

Dragón: Tiempo favorable para fortalecer vínculos afectivos y practicar la empatía. La agenda social estará muy activa, por lo que conviene administrar bien los tiempos. Es un buen momento para dejar un vicio o retomar terapias y actividad física.

Serpiente: La calma regresará poco a poco. La claridad en la comunicación permitirá asumir roles de liderazgo en ámbitos políticos o sociales, otorgando protagonismo y oportunidades.

Caballo: La tentación de formalizar relaciones será fuerte, aunque no es momento de compromisos definitivos. Los caballos de 2014 contarán con mayor protección, aunque necesitarán apoyo de su entorno cercano.

Cabra: La impulsividad puede generar problemas de salud, deudas o sanciones escolares. Incluso las cabras más tranquilas percibirán ciertas limitaciones, aunque tendrán la capacidad de ayudar a otros a resolver conflictos.

Mono: Un mes positivo en lo social y anímico. Habrá creatividad, disposición para ayudar y habilidad para aconsejar. Ideal para actividades solidarias o comunitarias.

Gallo: Inicio intranquilo, pero con revelaciones importantes más adelante. Podrían salir a la luz informaciones familiares delicadas, mientras quienes se dediquen a la investigación o enseñanza tendrán hallazgos valiosos.

Perro: Mes neutral, con riesgo de dejarse llevar por teorías conspirativas. Será fundamental verificar la información antes de actuar y controlar la impulsividad.

Chancho: La influencia del gallo y la serpiente prolonga la mala racha. Conviene descansar, evitar excesos y cumplir con pagos pendientes. La meditación y la terapia serán grandes aliados para equilibrar energías.