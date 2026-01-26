Vía Gualeguaychú / Verano 2026

Villa Paranacito se suma a las Acciones de Verano que movilizan a toda la provincia

Una propuesta educativa y recreativa que combina deportes, juegos y naturaleza mantiene a las infancias activas durante el receso escolar.

26 de enero de 2026

Acciones de Verano en Villa Paranacito

Las actividades de verano se replican en toda la provincia, con alternativas pensadas para todas las edades. La propuesta busca mantener a las infancias activas, promoviendo el juego, la recreación y el aprendizaje en un entorno seguro y al aire libre. Villa Paranacito se suma a esta iniciativa con espacios preparados para disfrutar del verano.

La programación incluye opciones variadas que combinan deportes, actividades recreativas y momentos de encuentro con la naturaleza. La idea es que los chicos y chicas tengan un verano dinámico y enriquecedor, mientras desarrollan habilidades físicas y sociales en un ambiente divertido y cuidado.

Acciones de Verano en Villa Paranacito
Acciones de Verano en Villa Paranacito

En Villa Paranacito, las Acciones de Verano se organizan en distintas modalidades: colonia general para niños de 6 a 12 años, colonia maternal de 3 a 5 años y la colonia inclusiva del CEIT Nº 8, abierta a estudiantes de todas las edades. Esto permite que cada niño encuentre un espacio adaptado a su edad y necesidades, fortaleciendo la convivencia y la integración.

Durante las jornadas, unos 130 niños y niñas participan de actividades en el agua, con enseñanza de natación, deportes en cancha, juegos recreativos y disciplinas variadas. También se suman propuestas de vida en la naturaleza, campamentiles, artísticas y de manualidades, fomentando la creatividad y el aprendizaje en un entorno seguro y educativo.

Acciones de Verano en Villa Paranacito
Acciones de Verano en Villa Paranacito

La coordinación del CEF Nº 12, junto con la Dirección de Deportes municipal y el CGE, garantiza que las Acciones de Verano en Villa Paranacito sean un espacio de diversión, aprendizaje y encuentro. La iniciativa refuerza la política educativa provincial y ofrece a las familias una alternativa segura y atractiva para que los chicos disfruten del verano.

Acciones de Verano en Villa Paranacito
Acciones de Verano en Villa Paranacito

El trabajo conjunto entre CEF, Dirección de Deportes municipal y el CGE garantiza que las Acciones de Verano en Villa Paranacito sean un espacio de disfrute, aprendizaje y recreación para toda la comunidad, consolidando la política educativa y recreativa del gobierno provincial.

