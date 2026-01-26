Villa Paranacito se suma a las Acciones de Verano que movilizan a toda la provincia

Las actividades de verano se replican en toda la provincia, con alternativas pensadas para todas las edades. La propuesta busca mantener a las infancias activas, promoviendo el juego, la recreación y el aprendizaje en un entorno seguro y al aire libre. Villa Paranacito se suma a esta iniciativa con espacios preparados para disfrutar del verano.

La programación incluye opciones variadas que combinan deportes, actividades recreativas y momentos de encuentro con la naturaleza. La idea es que los chicos y chicas tengan un verano dinámico y enriquecedor, mientras desarrollan habilidades físicas y sociales en un ambiente divertido y cuidado.

En Villa Paranacito, las Acciones de Verano se organizan en distintas modalidades: colonia general para niños de 6 a 12 años, colonia maternal de 3 a 5 años y la colonia inclusiva del CEIT Nº 8, abierta a estudiantes de todas las edades. Esto permite que cada niño encuentre un espacio adaptado a su edad y necesidades, fortaleciendo la convivencia y la integración.

Durante las jornadas, unos 130 niños y niñas participan de actividades en el agua, con enseñanza de natación, deportes en cancha, juegos recreativos y disciplinas variadas. También se suman propuestas de vida en la naturaleza, campamentiles, artísticas y de manualidades, fomentando la creatividad y el aprendizaje en un entorno seguro y educativo.

La coordinación del CEF Nº 12, junto con la Dirección de Deportes municipal y el CGE, garantiza que las Acciones de Verano en Villa Paranacito sean un espacio de diversión, aprendizaje y encuentro. La iniciativa refuerza la política educativa provincial y ofrece a las familias una alternativa segura y atractiva para que los chicos disfruten del verano.

