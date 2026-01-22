Las Acciones de Verano se desarrollan con una amplia participación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. La propuesta está pensada para toda la comunidad y combina actividades recreativas, deportivas y educativas que promueven hábitos saludables y el disfrute compartido.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, a través del Centro de Educación Física Nº 2 Luis Mac Kay. Las acciones se organizan de manera planificada para garantizar prácticas seguras, cuidadas y accesibles durante el período estival.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

En Gualeguay, las Acciones de Verano incluyen colonias destinadas a niños y adolescentes de 10 a 12 años y de 15 a 17 años. También se ofrece natación para adultos en los horarios de 7 a 9 y de 13 a 15, organizada en cuatro grupos de aproximadamente 30 personas cada uno.

Además, se desarrollan actividades específicas para niños en la pileta chica, con dos grupos de 25 participantes por nivel y turno, según distintas profundidades. En las instalaciones del CEF funciona la colonia municipal de 9 a 12, con la participación de más de 150 chicos.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

La propuesta se extiende a la subsede de Carbó, donde las Acciones de Verano se realizan los martes y jueves de 17 a 19, ampliando la cobertura territorial. En paralelo, continúan los entrenamientos máster para jóvenes, adolescentes y adultos.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

Estas acciones forman parte de políticas provinciales que impulsan la inclusión, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, utilizando el deporte y la recreación como herramientas centrales de integración social.