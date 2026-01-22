Vía Gualeguaychú / Verano 2026

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

Detrás de este nombre se despliega una iniciativa que convoca a cientos de personas y convierte el verano en un espacio de encuentro, movimiento y aprendizaje.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

22 de enero de 2026,

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias
Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

Las Acciones de Verano se desarrollan con una amplia participación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. La propuesta está pensada para toda la comunidad y combina actividades recreativas, deportivas y educativas que promueven hábitos saludables y el disfrute compartido.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, a través del Centro de Educación Física Nº 2 Luis Mac Kay. Las acciones se organizan de manera planificada para garantizar prácticas seguras, cuidadas y accesibles durante el período estival.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias
Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

En Gualeguay, las Acciones de Verano incluyen colonias destinadas a niños y adolescentes de 10 a 12 años y de 15 a 17 años. También se ofrece natación para adultos en los horarios de 7 a 9 y de 13 a 15, organizada en cuatro grupos de aproximadamente 30 personas cada uno.

Además, se desarrollan actividades específicas para niños en la pileta chica, con dos grupos de 25 participantes por nivel y turno, según distintas profundidades. En las instalaciones del CEF funciona la colonia municipal de 9 a 12, con la participación de más de 150 chicos.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias
Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

La propuesta se extiende a la subsede de Carbó, donde las Acciones de Verano se realizan los martes y jueves de 17 a 19, ampliando la cobertura territorial. En paralelo, continúan los entrenamientos máster para jóvenes, adolescentes y adultos.

Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias
Las Acciones de Verano transforman las vacaciones de las familias

Estas acciones forman parte de políticas provinciales que impulsan la inclusión, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, utilizando el deporte y la recreación como herramientas centrales de integración social.

Temas Relacionados

MÁS DE Verano 2026
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS