El verano se puso en marcha: más de 1400 personas ya viven las Colonias Municipales 2026

Comenzó una nueva edición de las Colonias Municipales 2026, una política pública pensada para promover el acceso al juego, el aprendizaje y la integración durante el receso de verano, destinada a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Desde el primer día, más de 1400 colonos participan de las distintas propuestas que se desarrollan en espacios especialmente acondicionados y que se extenderán hasta principios de febrero, con transporte gratuito, actividades recreativas y alimentación garantizada.

Las actividades comenzaron este martes e incluyen las Colonias de Educación, Deportes, Juventud, Accesibilidad y la Colonia para Personas Adultas Mayores. Desde las primeras horas de la jornada, los grupos fueron trasladados en colectivos dispuestos por el Municipio, garantizando el acceso desde distintos barrios de la ciudad.

La Colonia de Educación, destinada a niños de 3 a 5 años, inició sus actividades en el predio de la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro, con talleres de arte, propuestas en pileta y actividades de educación física. En este espacio, personal Municipales de Primera Infancia (EMPI) acompaña el desarrollo diario, brindando contención y seguimiento.

En tanto, la Colonia de Deportes, dirigida a niños de 6 a 12 años, comenzó en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” y en el Balneario Municipal, organizada en grupos según las edades. La primera jornada tuvo un cierre especial con la visita de los Reyes Magos, que aportaron alegría y sorpresa a los participantes.

Por su parte, la Colonia de Juventud dio inicio en el predio de la Caja Municipal con una destacada convocatoria de adolescentes de 13 a 18 años. En el primer día participaron 95 jóvenes, con más de 120 inscriptos, que realizaron juegos, dinámicas grupales y actividades en la pileta, fortaleciendo la integración y el trabajo en equipo.

De manera transversal, la Colonia de Accesibilidad acompaña a personas con discapacidad dentro de todas las colonias municipales, garantizando una participación plena mediante el acompañamiento de equipos especializados y una mirada inclusiva en cada propuesta.

Durante la tarde, también comenzó la Colonia de Adultos Mayores en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”, con actividades orientadas al encuentro, la recreación y la participación social, en un espacio diseñado para favorecer el bienestar y la integración.

El desarrollo de las Colonias se sostiene a partir de un trabajo articulado entre diversas áreas municipales. Además de las direcciones responsables de cada colonia, participan la Subsecretaría de Salud, con charlas sobre salud bucal y alimentación saludable, y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, que aborda contenidos vinculados al consumo responsable y el cuidado de la biodiversidad.

En todas las colonias, el Gobierno de Gualeguaychú garantiza la alimentación diaria, que incluye desayuno y colación por la mañana y merienda por la tarde, además del traslado gratuito. Las inscripciones para participar de las Colonias Municipales 2026 ya se encuentran cerradas.