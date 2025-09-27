Viajar en fin de semana largo: consejos de la Oficina de Información al Consumidor

El Gobierno de Gualeguaychú comparte recomendaciones para quienes salgan de viaje durante el fin de semana largo los próximos días. Se recuerda la importancia de planificar con anticipación y tomar precauciones en las contrataciones y consumos.

Estas medidas difundidas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, permiten disfrutar de la estadía elegida con mayor confianza y evitar situaciones que puedan afectar la experiencia de descanso.

El calendario nacional de feriados para 2025

Reservas de alojamiento

Realizar las reservas a través de sitios confiables o directamente con los establecimientos.

Verificar que la página web sea segura (candado en la barra del navegador) y que cuente con información fiscal confiable antes de concretar el pago.

Leer atentamente las condiciones de reserva, cancelación y reembolso.

Guardar los comprobantes de pago y la confirmación de la reserva.

Pagos y consumos

Solicitar siempre factura o ticket, tanto en compras presenciales como en línea.

Revisar que los montos cobrados sean correctos.

En el caso de usar tarjeta de débito o crédito, no entregar la tarjeta: pedir que acerquen el posnet.

No permitir que manipulen el DNI.

Controlar periódicamente los consumos desde el homebanking o billetera virtual.

Contacto y asesoramiento

Ante cualquier consulta o para recibir asesoramiento, los vecinos pueden comunicarse con la Oficina de Defensa del Consumidor a través de los siguientes medios: