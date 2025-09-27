Vía Gualeguaychú / Fin de semana

Viajar en fin de semana largo: consejos de la Oficina de Información al Consumidor

Con motivo del movimiento turístico previsto para los próximos días, se recuerda la importancia de planificar con anticipación y tomar precauciones en las contrataciones y consumos, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad.

Cecilia Martínez

27 de septiembre de 2025,

Viajes - ruta - auto

El Gobierno de Gualeguaychú comparte recomendaciones para quienes salgan de viaje durante el fin de semana largo los próximos días. Se recuerda la importancia de planificar con anticipación y tomar precauciones en las contrataciones y consumos.

Estas medidas difundidas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, permiten disfrutar de la estadía elegida con mayor confianza y evitar situaciones que puedan afectar la experiencia de descanso.

Reservas de alojamiento

  • Realizar las reservas a través de sitios confiables o directamente con los establecimientos.
  • Verificar que la página web sea segura (candado en la barra del navegador) y que cuente con información fiscal confiable antes de concretar el pago.
  • Leer atentamente las condiciones de reserva, cancelación y reembolso.
  • Guardar los comprobantes de pago y la confirmación de la reserva.

Pagos y consumos

  • Solicitar siempre factura o ticket, tanto en compras presenciales como en línea.
  • Revisar que los montos cobrados sean correctos.
  • En el caso de usar tarjeta de débito o crédito, no entregar la tarjeta: pedir que acerquen el posnet.
  • No permitir que manipulen el DNI.
  • Controlar periódicamente los consumos desde el homebanking o billetera virtual.

Contacto y asesoramiento

Ante cualquier consulta o para recibir asesoramiento, los vecinos pueden comunicarse con la Oficina de Defensa del Consumidor a través de los siguientes medios:

  • WhatsApp: 3446 332763
  • Teléfono fijo: 03446 420450
  • Correo electrónico: omic@gualeguaychu.gov.ar
  • Dirección: Nogoyá 672, Gualeguaychú

