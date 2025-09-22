Feriados 2025: Cuándo será el fin de semana extralargo en noviembre que confirmó el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei oficializó la ampliación de un fin de semana largo en noviembre, una medida que busca impulsar el turismo y las economías regionales. A través del Decreto 614/2025, el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Feriados Nacionales para permitir que los días festivos que caen en sábado o domingo puedan trasladarse al viernes o al lunes siguiente, generando más oportunidades de descanso y escapadas.

Fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a la nueva normativa, noviembre tendrá un fin de semana extralargo de cuatro días. El cronograma quedará así:

Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: fin de semana.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

La decisión de mover el feriado de la Soberanía Nacional al lunes 24, junto al feriado puente del viernes 21, permitirá a los argentinos planificar viajes más extensos y aprovechar ofertas en destinos de todo el país.

Cambios en la política de feriados

El Decreto 614/2025, firmado por Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, introduce una novedad: la Jefatura de Gabinete será la autoridad encargada de decidir los traslados de los feriados dentro de las opciones habilitadas. Hasta ahora, la Ley 27.399 no contemplaba qué hacer cuando un feriado trasladable coincidía con un fin de semana, lo que generaba vacíos legales.

Los próximos feriados y fines de semana largos de 2025

Además del nuevo descanso de noviembre, el calendario nacional prevé otros feriados para lo que queda del año: