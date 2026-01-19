Verano en ruta: los errores más comunes que pueden arruinar tus vacaciones

Con el inicio del verano y el aumento del movimiento turístico, viajar se convierte en parte central del descanso. Sin embargo, pequeños descuidos antes y durante el camino pueden transformarse en riesgos evitables si no se toman las precauciones adecuadas.

Antes de salir, se aconseja revisar frenos, luces, neumáticos, aceite y agua, además de la documentación obligatoria como licencia y seguro. Planificar el recorrido, consultar el estado de rutas y programar paradas es clave. Durante el viaje, respetar límites de velocidad, usar cinturones y sistemas de retención infantil, y no consumir alcohol ni usar el teléfono son medidas imprescindibles.

SEGURIDAD. Consejos útiles para tener en cuenta y viajar con tranquilidad.

Proteger la piel con protector solar, gorra y ropa liviana, mantenerse hidratado y llevar medicación en caso de niños, adultos mayores o enfermedades crónicas son pasos fundamentales. Conocer la ubicación de centros de salud cercanos aporta seguridad y tranquilidad para toda la familia.

Al llegar al destino, es importante cuidar las pertenencias, no dejar objetos de valor a la vista y respetar normas locales. En playas, ríos, piletas y espacios naturales, seguir las indicaciones de guardavidas y evitar zonas peligrosas garantiza un disfrute responsable y sin contratiempos.

Turismo

Estas medidas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú para fomentar hábitos de prevención durante el verano. Con estos consejos, los viajes se disfrutan con seguridad, protegiendo a toda la familia y asegurando unas vacaciones placenteras.