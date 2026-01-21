Urgente: Rogelio Frigerio denunció espionaje en oficinas del Gobierno provincial

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó este miércoles 21 de enero el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su oficina y en la Secretaría General de la Provincia. La situación fue denunciada públicamente por el propio mandatario, quien aseguró que ya se activaron las instancias judiciales y administrativas correspondientes.
Según informó Frigerio, tras el descubrimiento se realizaron las denuncias penales ante la Justicia y se dispuso la apertura de investigaciones internas para determinar cómo fueron instalados los dispositivos y quiénes podrían estar involucrados.
“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado”, expresó el gobernador a través de sus redes sociales. En ese sentido, remarcó que la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian, y que su gestión no permitirá ningún tipo de vulneración institucional.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es preservar la seguridad de las dependencias oficiales y garantizar el normal funcionamiento del Estado, colaborando plenamente con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, Frigerio sostuvo que este episodio no frenará los cambios y transformaciones que su gestión impulsa desde diciembre de 2023, y reafirmó su compromiso con un gobierno basado en reglas claras, institucionalidad y respeto por la ley.