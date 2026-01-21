Urgente: Rogelio Frigerio denunció espionaje en oficinas del Gobierno provincial

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó este miércoles 21 de enero el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su oficina y en la Secretaría General de la Provincia. La situación fue denunciada públicamente por el propio mandatario, quien aseguró que ya se activaron las instancias judiciales y administrativas correspondientes.

Según informó Frigerio, tras el descubrimiento se realizaron las denuncias penales ante la Justicia y se dispuso la apertura de investigaciones internas para determinar cómo fueron instalados los dispositivos y quiénes podrían estar involucrados.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado”, expresó el gobernador a través de sus redes sociales. En ese sentido, remarcó que la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian, y que su gestión no permitirá ningún tipo de vulneración institucional.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es preservar la seguridad de las dependencias oficiales y garantizar el normal funcionamiento del Estado, colaborando plenamente con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.

Rogelio Frigerio denunció espionaje en oficinas del Gobierno provincial

Finalmente, Frigerio sostuvo que este episodio no frenará los cambios y transformaciones que su gestión impulsa desde diciembre de 2023, y reafirmó su compromiso con un gobierno basado en reglas claras, institucionalidad y respeto por la ley.