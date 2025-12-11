Un reacondicionamiento histórico renovó por completo el puente Méndez Casariego

Durante 12 horas en simultáneo, se llevó acabo una importante intervención integral destinada a mejorar la seguridad vial y optimizar la infraestructura urbana, con foco en la restauración total del Puente Méndez Casariego de Gualeguaychú. La iniciativa estuvo dirigida a recuperar un paso esencial para la movilidad cotidiana y turística, sin ingresar aún en detalles operativos.
La obra incluyó el reemplazo completo de las juntas de dilatación y reasfaltado total de la traza abarcaron los 220 metros de extensión del puente y sus cabeceras, donde se colocaron 130 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para conformar una carpeta de 4 centímetros de espesor. Además, se aplicó una malla geotextil para evitar deformaciones futuras y se realizó un riego de liga que asegura la cohesión entre capas.
En un operativo nocturno, 25 operarios con personal adicional de la Planta de Asfalto, ejecutaron la intervención que incluyó maquinaria especializada —terminadora, rodillos compactadores y minicargadora— para garantizar una ejecución rápida y uniforme. Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido, mientras que la pasarela se mantuvo habilitada para peatones y ciclistas.
El reasfaltado completó la modernización del puente, luego de varias jornadas previas destinadas al recambio de los chapones deteriorados.
Estas nuevas estructuras, más gruesas y resistentes, quedaron integradas bajo la carpeta asfáltica para lograr una circulación más pareja y segura. En conjunto, la intervención elevó los estándares de seguridad vial y recuperó la capacidad plena de servicio del puente.
Los trabajos forman parte del programa municipal +CAMINOS, que impulsa mejoras integrales en la red vial urbana con personal y recursos propios, reafirmando el compromiso del gobierno local con el mantenimiento y la modernización de la infraestructura pública.