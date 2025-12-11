Un reacondicionamiento histórico renovó por completo el puente Méndez Casariego

Durante 12 horas en simultáneo, se llevó acabo una importante intervención integral destinada a mejorar la seguridad vial y optimizar la infraestructura urbana, con foco en la restauración total del Puente Méndez Casariego de Gualeguaychú. La iniciativa estuvo dirigida a recuperar un paso esencial para la movilidad cotidiana y turística, sin ingresar aún en detalles operativos.

La obra incluyó el reemplazo completo de las juntas de dilatación y reasfaltado total de la traza abarcaron los 220 metros de extensión del puente y sus cabeceras, donde se colocaron 130 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para conformar una carpeta de 4 centímetros de espesor. Además, se aplicó una malla geotextil para evitar deformaciones futuras y se realizó un riego de liga que asegura la cohesión entre capas.

Intendente Mauricio Davico junto a operarios en Puente Méndez Casariego.

En un operativo nocturno, 25 operarios con personal adicional de la Planta de Asfalto, ejecutaron la intervención que incluyó maquinaria especializada —terminadora, rodillos compactadores y minicargadora— para garantizar una ejecución rápida y uniforme. Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido, mientras que la pasarela se mantuvo habilitada para peatones y ciclistas.

El reasfaltado completó la modernización del puente, luego de varias jornadas previas destinadas al recambio de los chapones deteriorados.

Estas nuevas estructuras, más gruesas y resistentes, quedaron integradas bajo la carpeta asfáltica para lograr una circulación más pareja y segura. En conjunto, la intervención elevó los estándares de seguridad vial y recuperó la capacidad plena de servicio del puente.

Los trabajos forman parte del programa municipal +CAMINOS, que impulsa mejoras integrales en la red vial urbana con personal y recursos propios, reafirmando el compromiso del gobierno local con el mantenimiento y la modernización de la infraestructura pública.