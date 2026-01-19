Un gualeguaychuense se consagró campeón en el Pre Cosquín 2026 con “La Yuyera”

El Pre Cosquín 2026 volvió a reunir a los mejores talentos del folklore argentino, y un gualeguaychuense ganó con su canción inédita entre cientos de artistas de todo el país. Durante días intensos, el jurado evaluó cada interpretación buscando destacar obras que combinan creatividad, identidad y tradición.

El certamen, de alcance federal, se desarrolló a lo largo de más de 70 días de etapas selectivas, que incluyeron 56 sedes desde el Norte hasta la Patagonia. Miles de intérpretes se presentaron buscando un lugar en la instancia final, que se realizó en la emblemática Plaza Próspero Molina.

El artista de Gualeguaychú, Damián Lemes, se consagró campeón en la categoría Canción Inédita con su obra La Yuyera. La canción, un chamamé inspirado en una historia real del barrio La Cuchilla, rescata saberes populares y memoria barrial, transformándolos en una obra que combina identidad local y tradición folklórica.

Lemes formó parte de la delegación de la ciudad que llegó a la final tras superar un extenso proceso de selección nacional. De los más de 30.000 artistas que participaron en los selectivos, cerca de 4.000 llegaron a la Plaza Próspero Molina para competir en las rondas finales entre el 13 y el 18 de enero.

Como novedad de esta edición, los ganadores participarán de la gala especial que se realizará este lunes en la Plaza Próspero Molina, con entrada libre y gratuita. Cada consagrado ofrecerá un espectáculo completo frente al público, pocos días antes del inicio del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La consagración de Lemes representa un logro de gran relevancia para la cultura local y los artistas que apuestan a la creación de obras propias. Este reconocimiento proyecta el talento de Gualeguaychú en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino y es motivo de orgullo para toda la comunidad.