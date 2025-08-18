Un gualeguaychuense de 18 años se consagró campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo

El pasado fin de semana, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo 2025, donde el entrerriano Juan Martín Ríos Veronesi de tan solo 18 años de edad, se consagró campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

La competencia desarrollada durante los días 15, 16 y 17 de agosto, en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, fue la más relevante del calendario nacional para tiradores de hasta 18 años, organizada por la Federación Argentina de Tiro (FAT).

Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

En esta instancia, Ríos Veronesi, alcanzó una sobresaliente actuación, destacándose en dos disciplinas. En la categoría 50 metros Rifle Calibre .22 MA Juvenil Menor, logró el primer puesto y se consagró Campeón Nacional, un logro que lo posiciona entre las jóvenes promesas del tiro deportivo argentino.

La participación de Juan Martín es un orgullo para la ciudad, ya que evidencia el trabajo formativo de las instituciones deportivas locales y la dedicación de los jóvenes atletas que representan a Gualeguaychú en competencias de alto nivel.