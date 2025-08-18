Vía Gualeguaychú / Campeón

Un gualeguaychuense de 18 años se consagró campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo

El joven deportista que representante al Club Tiro Federal Gualeguaychú triunfó en el Campeonato Nacional Juvenil 2025, el certamen más importante del país para menores de 18 años.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

18 de agosto de 2025,

Un gualeguaychuense de 18 años se consagró campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

El pasado fin de semana, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo 2025, donde el entrerriano Juan Martín Ríos Veronesi de tan solo 18 años de edad, se consagró campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

La competencia desarrollada durante los días 15, 16 y 17 de agosto, en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, fue la más relevante del calendario nacional para tiradores de hasta 18 años, organizada por la Federación Argentina de Tiro (FAT).

Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

En esta instancia, Ríos Veronesi, alcanzó una sobresaliente actuación, destacándose en dos disciplinas. En la categoría 50 metros Rifle Calibre .22 MA Juvenil Menor, logró el primer puesto y se consagró Campeón Nacional, un logro que lo posiciona entre las jóvenes promesas del tiro deportivo argentino.

Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.
Juan Martín Ríos Veronesi - Campeón nacional juvenil de Tiro Deportivo.

La participación de Juan Martín es un orgullo para la ciudad, ya que evidencia el trabajo formativo de las instituciones deportivas locales y la dedicación de los jóvenes atletas que representan a Gualeguaychú en competencias de alto nivel.

Temas Relacionados

MÁS DE Campeón
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS