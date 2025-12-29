Un bioquímico entrerriano representará a la Argentina en la principal sociedad científica del mundo

Un profesional del Hospital de Gualeguaychú, fue seleccionado para integrar un programa de alcance global impulsado por la organización científica más prestigiosa en microbiología, en reconocimiento a su formación, producción académica y proyección internacional.

La distinción posiciona al trabajo científico desarrollado desde el sistema público de salud y la universidad como un aporte relevante al conocimiento en el área de la microbiología, con impacto más allá del ámbito local.

bioquímico Iván Pérez Duarte

Se trata del bioquímico Iván Pérez Duarte, integrante del servicio de Laboratorio del Hospital Centenario, quien fue elegido por la American Society for Microbiology (ASM) como representante de la Argentina. La entidad convoca a un solo profesional por país y reúne en total a 100 jóvenes científicos de todo el mundo.

La ASM es la organización científica más importante a nivel mundial en el campo de la microbiología. Agrupa a investigadores, docentes y profesionales de la salud de más de 100 países y cumple un rol central en la investigación, la formación y el desarrollo de políticas vinculadas a la salud.

Según explicó Pérez Duarte, la selección se realiza a través de un programa altamente competitivo que evalúa la trayectoria académica, la formación científica y el potencial de impacto futuro. El objetivo es fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se desarrolla en cada país.

El bioquímico destacó que su labor en el Laboratorio de Microbiología del nosocomio, junto con su desempeño como docente universitario en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), le permitió articular investigación, formación académica y aplicación del conocimiento en el área de la salud, un aspecto especialmente valorado por la ASM.

Finalmente, subrayó la importancia del reconocimiento como una oportunidad para visibilizar la producción científica del interior del país. Remarcó que desde Gualeguaychú es posible hacer ciencia de calidad y alcanzar reconocimiento internacional, incluso con recursos limitados, y expresó su deseo de que este logro motive a estudiantes y jóvenes profesionales a apostar por la investigación.