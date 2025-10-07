Cercano al mediodía de este martes 7 de octubre, Entre Ríos entro en conmoción total al darse a conocer el hallazgo del cadáver de Daiana Mendieta, quien estaba desaparecida desde el pasado viernes. El cuerpo fue encontrado metido en un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.

El hecho, ocurrido en Gobernador Mansilla, departamento Tala, provincia de Entre Ríos, es investigado por estas horas, tras encontrar sin vida a la joven de 22 años de edad. En el lugar ya se encuentra el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, acompañado del fiscal Sergio Saliski quien entiende en la causa.

Triste desenlace: el cuerpo de Daiana Mendieta fue hallado dentro de un aljibe

Daiana fue hallada en un camino rural conocido como Los Zorrinos, cruzando la Ruta Nacional 12 cercano al club de campo “El Silencio”. Recordemos que ayer lunes, muy cerca de donde se encontró el cuerpo de la joven, se había encontrado su auto, abandonado y con las llaves puestas.

Hasta el momento, hay un hombre de 55 años de edad (vecino de la víctima) detenido. El hombre conocido como “Pino” fue puesto a disposición policial el pasado domingo tras negarse a un allanamiento en un galpón de su propiedad y hasta había amenazado con un arma a la Policía. Allí se secuestraron teléfonos celulares y armas.

Las investigaciones de las últimas comunicaciones fueron clave para llegar hasta el hombre detenido, ya que la víctima tuvo una comunicación con “Pino” previo a desaparecer y por eso no solo se investiga el vínculo existente entre ambos, sino quien le quitó la vida a Daiana.

La joven fue hallada sin vida este martes en un aljibe en una tapera, cerca de la ruta nacional 12, informaron fuentes policiales. Su mamá había dado a conocerque Daiana se fue de su hogar después de recibir un llamado telefónico, aunque no supo con quién habló.