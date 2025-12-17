Tras 125 años de historia, una mujer presidirá el Centro de Defensa Comercial e Industrial

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú inicia un nuevo ciclo institucional con una conducción que marca un hito en su extensa trayectoria y abre una etapa renovada para el sector comercial e industrial local.

Por primera vez en sus más de 125 años de historia, la entidad será presidida por una mujer. Eugenia Garbino fue elegida para encabezar el CDCI, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo clave dentro de la dirigencia empresaria de la ciudad.

La elección se concretó durante una reunión de la Comisión Directiva realizada el lunes por la noche en la sede de la institución, ubicada en calle 25 de Mayo 1008. El nombre de Garbino fue propuesto por una integrante del cuerpo directivo y contó con el consenso del resto de sus miembros.

Garbino es una comerciante reconocida en la ciudad y representa a un importante comercio de indumentaria local. Reemplaza en la presidencia a Rafael Vela, quien estuvo al frente del CDCI durante el período anterior.

Su candidatura contó además con el respaldo explícito de un sector relevante del comercio local, lo que fortalece la continuidad de las políticas de defensa de los intereses de comerciantes e industriales de Gualeguaychú.

Con experiencia previa dentro de la Comisión Directiva, la nueva presidenta asume en un contexto desafiante para la actividad comercial, atravesado por la necesidad de fortalecer la competitividad, acompañar a las pymes y promover el desarrollo del sector.

La designación de Garbino representa un avance significativo en la inclusión de la mirada femenina en los espacios de conducción gremial empresaria, y se espera que impulse nuevas iniciativas y líneas de trabajo en beneficio del entramado productivo local.