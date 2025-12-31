Transporte gratuito listo para la Colonia Municipal 2026: conocé todos los recorridos

Comienza el 2026 y ya se dio a conocer el recorrido completo del transporte gratuito acompañará la Colonia Municipal, un servicio clave para garantizar acceso seguro, inclusivo y organizado a todas las actividades recreativas, educativas y deportivas.
El sistema contará con colectivos adaptados con rampas y espacios reservados para sillas de ruedas, además de personal capacitado para asistir ante cualquier eventualidad, reforzando la inclusión y el cuidado integral de todos los participantes.
A continuación, se detallan los recorridos y horarios establecidos para cada colonia:
Colonia de Educación (3 a 5 años) – Inicio: 7:30 horas
Zona 1 – Sur
- EMPI “Voy Creciendo” (Islas Malvinas 1170)
- CAPS “Suburbio Sur” (Galeano y Landa)
- Luciana Ríos y Nágera
- Nágera y 3 de Caballería
- Urquiza y Boulevard De María
Zona 2 – Centro
- EMPI “Estrellita” (Chalup 567)
- EMPI “Monigote” (Rioja 86)
- Rivadavia y San Lorenzo
- Municipalidad (Rivadavia e Irigoyen)
- Urquiza y Schachtel
- Urquiza y Boulevard Daneri
Zona 3 – Norte
- CAPS “Cuchilla” (Sáenz Peña y Jauretche)
- Boulevard Montana y Santiago Díaz
- Boulevard Montana y Primera Junta
- 2 de Abril y Puerto Argentino
- 2 de Abril y Alsina
- 2 de Abril y Boulevard Daneri
Colonia de Deportes – Inicio: 7:30 horas
Colectivo 1
- Plaza Urquiza
- Plaza San Martín
- Club Sud América (Sede – Sáenz Peña y San Juan)
- Club Black River (Victoria y Colombo)
- Club Tigre (Victoria 519)
- CAPS San Francisco
Colectivo 2
- Club La Vencedora
- Boulevard Montana y Primera Junta
- Escuela Pellegrini (Primera Junta y Federación)
- Magnasco y Montana
- San José y Jaime de Nevares
- Club La Cuchimarra (R. Oriental y Jaime de Nevares)
- Polideportivo Norte
- CAPS Juan José Franco
(Colectivos 3 a 10 siguen en formato similar, con todas las paradas detalladas ingresando a la web)
Colonia de Juventud – Inicio: 7:30 horas desde Plaza Urquiza
Recorridos 1 a 3: se detallan plazas, CAPS y barrios según listado original.
Colonia de Adultos Mayores – Inicio: 15:30 horas
Colectivos 1 a 12: se incluyen recorridos, plazas, barrios y CAPS, incluyendo recorrido accesibilidad según demanda de los usuarios.
Los horarios y recorridos podrán modificarse por cuestiones operativas, climáticas o según la demanda durante la Colonia Municipal, que reafirma su rol como política pública integral, garantizando transporte gratuito y accesible para todas las edades y fortaleciendo el derecho a actividades recreativas y educativas.