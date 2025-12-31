Transporte gratuito listo para la Colonia Municipal 2026: conocé todos los recorridos

Comienza el 2026 y ya se dio a conocer el recorrido completo del transporte gratuito acompañará la Colonia Municipal, un servicio clave para garantizar acceso seguro, inclusivo y organizado a todas las actividades recreativas, educativas y deportivas.

El sistema contará con colectivos adaptados con rampas y espacios reservados para sillas de ruedas, además de personal capacitado para asistir ante cualquier eventualidad, reforzando la inclusión y el cuidado integral de todos los participantes.

Colonias Municipales 2026

A continuación, se detallan los recorridos y horarios establecidos para cada colonia:

Colonia de Educación (3 a 5 años) – Inicio: 7:30 horas

Zona 1 – Sur

EMPI “Voy Creciendo” (Islas Malvinas 1170)

CAPS “Suburbio Sur” (Galeano y Landa)

Luciana Ríos y Nágera

Nágera y 3 de Caballería

Urquiza y Boulevard De María

Zona 2 – Centro

EMPI “Estrellita” (Chalup 567)

EMPI “Monigote” (Rioja 86)

Rivadavia y San Lorenzo

Municipalidad (Rivadavia e Irigoyen)

Urquiza y Schachtel

Urquiza y Boulevard Daneri

Zona 3 – Norte

CAPS “Cuchilla” (Sáenz Peña y Jauretche)

Boulevard Montana y Santiago Díaz

Boulevard Montana y Primera Junta

2 de Abril y Puerto Argentino

2 de Abril y Alsina

2 de Abril y Boulevard Daneri

Colonia de Deportes – Inicio: 7:30 horas

Colectivo 1

Plaza Urquiza

Plaza San Martín

Club Sud América (Sede – Sáenz Peña y San Juan)

Club Black River (Victoria y Colombo)

Club Tigre (Victoria 519)

CAPS San Francisco

Colectivo 2

Club La Vencedora

Boulevard Montana y Primera Junta

Escuela Pellegrini (Primera Junta y Federación)

Magnasco y Montana

San José y Jaime de Nevares

Club La Cuchimarra (R. Oriental y Jaime de Nevares)

Polideportivo Norte

CAPS Juan José Franco

(Colectivos 3 a 10 siguen en formato similar, con todas las paradas detalladas ingresando a la web)

Colonia de vacaciones municipal Gchú

Colonia de Juventud – Inicio: 7:30 horas desde Plaza Urquiza

Recorridos 1 a 3: se detallan plazas, CAPS y barrios según listado original.

Colonia de Adultos Mayores – Inicio: 15:30 horas

Colectivos 1 a 12: se incluyen recorridos, plazas, barrios y CAPS, incluyendo recorrido accesibilidad según demanda de los usuarios.

Los horarios y recorridos podrán modificarse por cuestiones operativas, climáticas o según la demanda durante la Colonia Municipal, que reafirma su rol como política pública integral, garantizando transporte gratuito y accesible para todas las edades y fortaleciendo el derecho a actividades recreativas y educativas.