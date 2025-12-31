Vía Gualeguaychú / Colonia de vacaciones

Transporte gratuito listo para la Colonia Municipal 2026: conocé todos los recorridos

Los colectivos acompañarán a los participantes durante toda la temporada, garantizando acceso seguro, inclusivo y organizado a las actividades recreativas, educativas y deportivas.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

31 de diciembre de 2025,

Micros de Colonia de Vacaciones

Comienza el 2026 y ya se dio a conocer el recorrido completo del transporte gratuito acompañará la Colonia Municipal, un servicio clave para garantizar acceso seguro, inclusivo y organizado a todas las actividades recreativas, educativas y deportivas.

El sistema contará con colectivos adaptados con rampas y espacios reservados para sillas de ruedas, además de personal capacitado para asistir ante cualquier eventualidad, reforzando la inclusión y el cuidado integral de todos los participantes.

A continuación, se detallan los recorridos y horarios establecidos para cada colonia:

Colonia de Educación (3 a 5 años) – Inicio: 7:30 horas

Zona 1 – Sur

  • EMPI “Voy Creciendo” (Islas Malvinas 1170)
  • CAPS “Suburbio Sur” (Galeano y Landa)
  • Luciana Ríos y Nágera
  • Nágera y 3 de Caballería
  • Urquiza y Boulevard De María

Zona 2 – Centro

  • EMPI “Estrellita” (Chalup 567)
  • EMPI “Monigote” (Rioja 86)
  • Rivadavia y San Lorenzo
  • Municipalidad (Rivadavia e Irigoyen)
  • Urquiza y Schachtel
  • Urquiza y Boulevard Daneri

Zona 3 – Norte

  • CAPS “Cuchilla” (Sáenz Peña y Jauretche)
  • Boulevard Montana y Santiago Díaz
  • Boulevard Montana y Primera Junta
  • 2 de Abril y Puerto Argentino
  • 2 de Abril y Alsina
  • 2 de Abril y Boulevard Daneri

Colonia de Deportes – Inicio: 7:30 horas

Colectivo 1

  • Plaza Urquiza
  • Plaza San Martín
  • Club Sud América (Sede – Sáenz Peña y San Juan)
  • Club Black River (Victoria y Colombo)
  • Club Tigre (Victoria 519)
  • CAPS San Francisco

Colectivo 2

  • Club La Vencedora
  • Boulevard Montana y Primera Junta
  • Escuela Pellegrini (Primera Junta y Federación)
  • Magnasco y Montana
  • San José y Jaime de Nevares
  • Club La Cuchimarra (R. Oriental y Jaime de Nevares)
  • Polideportivo Norte
  • CAPS Juan José Franco

(Colectivos 3 a 10 siguen en formato similar, con todas las paradas detalladas ingresando a la web)

Colonia de Juventud – Inicio: 7:30 horas desde Plaza Urquiza

Recorridos 1 a 3: se detallan plazas, CAPS y barrios según listado original.

Colonia de Adultos Mayores – Inicio: 15:30 horas

Colectivos 1 a 12: se incluyen recorridos, plazas, barrios y CAPS, incluyendo recorrido accesibilidad según demanda de los usuarios.

Los horarios y recorridos podrán modificarse por cuestiones operativas, climáticas o según la demanda durante la Colonia Municipal, que reafirma su rol como política pública integral, garantizando transporte gratuito y accesible para todas las edades y fortaleciendo el derecho a actividades recreativas y educativas.

