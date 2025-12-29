Vía Gualeguaychú / Colonia de vacaciones

Gualeguaychú lanza las Colonias Municipales 2026 con propuestas inclusivas para todas las edades

Una propuesta pensada para que niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad disfruten del verano con actividades recreativas, educativas y deportivas adaptadas a cada grupo.

Cecilia Martínez
29 de diciembre de 2025,

Gualeguaychú lanza las Colonias Municipales 2026 con propuestas inclusivas para todas las edades
El Gobierno Municipal pondrá en marcha una nueva edición de las Colonias Municipales, con espacios de recreación, aprendizaje e integración destinados a todos los vecinos. La iniciativa busca promover la inclusión, el bienestar y el disfrute durante el receso de verano, acercando oportunidades para cada edad y fomentando la participación de la comunidad.

La temporada 2026 incluirá la Colonia de Educación, destinada a niños de 3 a 5 años, y la Colonia de Deportes, pensada para niños de 6 a 12 años.

Ambas ofrecerán actividades recreativas y deportivas adaptadas a cada grupo, con desayuno, colación y traslado, garantizando recorridos de colectivos que faciliten la participación desde distintos puntos de la ciudad.

Además, la programación contempla la Colonia de Juventud para adolescentes de 13 a 18 años, la Colonia de Adultos Mayores para personas desde los 60 años y la Colonia de Accesibilidad, que se integra con los demás espacios. Todos los participantes tendrán garantizado desayuno, colación y traslado, asegurando acompañamiento e inclusión plena durante las actividades.

Las inscripciones continúan abiertas en los CAPS, en el CIC, y Nodos municipales o en las dependencias de cada área. Los niños de 3 a 5 años se inscriben en 25 de Mayo 718, los de 6 a 12 años en Urquiza 1066, los jóvenes de 13 a 18 años en 2 de Abril y Schachtel, y desde los 3 años en adelante en San Martín 685. Los adultos mayores en Luis N. Palma 691.

En los próximos días, se dará a conocer los recorridos de los colectivos, garantizando un acceso ordenado y cómodo a todas las actividades. El municipio garantiza espacios inclusivos y de contención, recreación y derechos para todos los vecinos durante el verano 2026.

