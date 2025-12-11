Síndrome Urémico Hemolítico: claves para prevenir una enfermedad grave y evitable

Inició un nuevo ciclo de jornadas destinadas a reforzar la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave causada por la bacteria Escherichia coli productora de toxinas que destruyen glóbulos rojos y dañan los riñones.

El SUH afecta con mayor frecuencia a niñas y niños, provoca diarrea con sangre, anemia y puede derivar en insuficiencia renal aguda. Su tratamiento se basa en cuidados de soporte, diálisis cuando es necesario y, sobre todo, en la prevención mediante higiene adecuada y cocción segura de los alimentos.

Síndrome Urémico Hemolítico

En Gualeguaychú, la Subsecretaría de Salud llevó a los barrios su equipo técnico, brindando pautas precisas sobre la correcta cocción de carnes, el lavado frecuente de manos, la conservación adecuada de los alimentos y la importancia de evitar la contaminación cruzada y la preparación de comidas, con el fin de ofrecer herramientas prácticas que fortalezcan los cuidados diarios en cada hogar.

La primera jornada se realizó en Barrio La Cuchilla, donde los vecinos participaron activamente en un encuentro orientado a incorporar hábitos seguros en la preparación y manipulación de alimentos. El espacio permitió intercambiar consultas y experiencias, reforzando la idea de que el SUH es prevenible mediante acciones simples y sostenidas.

Este ciclo promueve espacios de educación sanitaria en los barrios de la ciudad, acercando información confiable y fomentando hábitos que protegen la salud de la infancia y de toda la comunidad.