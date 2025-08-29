Se recuerda las normas vigentes sobre propaganda política en la vía pública

La Municipalidad de Gualeguaychú comunica a todos los frentes electorales y partidos, que en sus actividades de propaganda política deben ajustarse a las Ordenanzas N° 8.404 y N° 10.149 sancionadas en los años 1988 y 1995 respectivamente, a fin de proteger el patrimonio urbano y natural de la ciudad.

Dicha normativa establece, entre otras, las prohibiciones de realizar pegatinas, afiches, murales, escritura y/o pinturas sobre edificios públicos, fijar carteles de propaganda en monumentos, plazas, árboles, columnas, postes y otras construcciones de carácter público.

Normas vigentes sobre propaganda política en la vía pública

En tanto, precisa que se encuentra permitida la publicidad en espacios concesionados a tal fin y en los muros de propiedad de particulares, siempre que hayan dado su autorización los propietarios.

Asimismo, determina que para la instalación de todo anuncio debe tramitarse permiso ante la Dirección de Inspecciones Municipal y en el caso de los partidos políticos fija un plazo de hasta 90 días corridos antes de la fecha de elecciones para la colocación y de hasta 15 días posteriores al acto comicial para el retiro.

En caso de constatarse infracciones a la normativa citada, la municipalidad local aclara que se aplicarán las intimaciones, procedimientos y sanciones por ella establecidos.