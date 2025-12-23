Se fortalecen los espacios de diálogo con escuelas del sur entrerriano

Autoridades educativas mantuvieron encuentros con personal de distintas instituciones del departamento Islas del Ibicuy con el objetivo de escuchar a las comunidades escolares y avanzar en una agenda de trabajo articulada.

Las instancias de intercambio permitieron abordar el funcionamiento cotidiano de las escuelas y los principales desafíos que se presentan en cada contexto educativo.

Escuelas de Islas del Ibicuy

Se dialogó con directivos, docentes y personal sobre las particularidades de cada institución y la necesidad de contar con políticas que contemplen la diversidad de realidades.

En el marco de una recorrida por el sur entrerriano, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, junto a la directora departamental, Fabiana Ferrari, visitaron la escuela N° 4 Vicente López y Planes, ubicada en el arroyo Brazo Largo, y la escuela secundaria N° 5 José Gervasio Artigas, en el arroyo Martínez.

En ese sentido, Cuenca destacó la importancia de una mirada integral y federal en la toma de decisiones, mientras que Ferrari valoró la presencia de las autoridades provinciales y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar una educación de calidad, adaptada a las necesidades específicas de cada escuela.

Estas acciones consolidan el vínculo entre la gestión educativa y las comunidades escolares, permiten identificar áreas de mejora y ratifican el compromiso de una presencia territorial activa para avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad en toda la provincia.