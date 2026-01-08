Se apagó la señal de un pionero: Murió Armando ‘Monyo’ Mettler, el hombre que trajo la televisión a Gualeguaychú

Armando Néstor Mettler Demerlier nació en Gualeguaychú el 18 de julio de 1929. Fue hijo de don Ernesto Rodolfo Mettler y de doña Catalina Jeroma, integrantes de una familia de origen suizo, proveniente del cantón de Saint Gallen, fronterizo con Alemania.

Su bisabuelo llegó a la Argentina con Aarón Castellanos y participó en la colonización de Santa Fe; su abuelo, también europeo, arribó al país a los cuatro años de edad. La familia se caracterizó por su espíritu aventurero, inventor y pionero.

Armando Néstor Mettler Demerlier. Foto web.

Fue el mayor de seis hermanos (cuatro varones y dos mujeres). Durante su niñez vivió en Larroque, donde cursó sus primeros estudios en la Escuela N.° 54 “Córdoba”. El almacén de ramos generales de su padre, donde se vendían maquinarias agrícolas, marcó profundamente su vocación técnica y científica.

Desde joven, Mettler mostró gran curiosidad y capacidad técnica. Estudió Fotografía, encuadernación, energía solar, radio y televisión, entre otras disciplinas. Montó un taller de electricidad donde reparaba arranques de autos, dínamos y alternadores, lo que le permitió experimentar y tomar conocimientos que más tarde aplicaría en la instalación de televisores, antenas y en sus inventos.

“Mi padre vendía maquinarias que llegaban en grandes cajones y había que armarlas. Así aprendí a ser amigo de las herramientas y descubrí mi pasión por la ciencia y la inventiva”.

Armando Néstor Mettler Demerlier. Foto web.

El hombre que trajo la televisión a Gualeguaychú

En 1959 trajo el primer televisor a Gualeguaychú, siendo uno de los primeros en Entre Ríos. Para mejorar la recepción de señales creó las antenas Camet (Casa Mettler), que se difundieron en todo el país. Sobre ese momento histórico, relataba: “Cuando comenzamos a captar las primeras imágenes fue una sensación imborrable hasta el día de hoy”.

Las antenas Camet fueron una innovación notable: combinaban un tendido horizontal de varios elementos, un bipolo doble para distintas frecuencias y un sistema parabólico planar, que permitía captar señales a larga distancia con mayor nitidez.

La llegada de la televisión fue un hecho histórico para la ciudad, y Mettler era reconocido como el hombre que hizo posible que Gualeguaychú viera imágenes y escuchara sonidos por primera vez.

Su paso a la radio se dio primero en 1963, con una transmisión experimental llamada LP4 Radio Gualeguaychú. Luego, el 18 de octubre de 1964, durante el gobierno de Arturo Illia, obtuvo un permiso especial para transmitir en el aniversario de la ciudad, poniendo al aire LT4 Radio Gualeguaychú, la primera radio que funcionó en la ciudad.

En ese mismo 1964, ante la gran cantidad de televisores instalados y los problemas técnicos de las antenas, impulsó la televisión por cable, convirtiéndose en uno de los primeros sistemas de cable del mundo, junto con Alemania y Canadá, y en el primer canal de cable de Argentina y Sudamérica.

“Fuimos de los primeros en el mundo. Hay cables que traje de Canadá en 1964 que todavía están funcionando”.

En 1971 fundó LT41, la primera radio AM de Gualeguaychú, y entre 1974 y 1975 creó la FM local.

Inventor incansable, registró 12 patentes, entre ellas un motor de bajo consumo con tres patentes, además de desarrollos vinculados a energías limpias y al cuidado del medio ambiente. Aun en su vejez se definía así: “A veces me siento fuera de foco, pero no por atrasado, sino por adelantado”.

Su vida y hábitos longevos

Sobre su modo de vida y longevidad, Don Armando contaba que terminaba de cenar y se quedaba con sus inventos hasta las 12 y media de la noche, pero siempre se despertaba a las 8:10.

Monyo le daba importancia a la memoria y la estabilidad de los movimientos. “Hay que respetar la naturaleza, caminar, tener orden y escuchar al cuerpo. Debe hacer cincuenta años que no tomo ningún medicamento”, decía.

Don Armando “Monyo” Mettler falleció este miércoles 7 de enero de 2026, a los 96 años, dejando una huella indeleble en la historia tecnológica, cultural y comunicacional de la ciudad de Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos.