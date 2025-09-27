Rogelio Frigerio: “El campo nuevamente nos va a sacar adelante como lo hizo siempre en la Argentina”

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado 27 de septiembre, la Expo Rural de Concepción del Uruguay, un evento que combina tradición e innovación. El mandatario reafirmó el apoyo de su gestión al sector productivo y destacó el rol del campo en el desarrollo, al mismo tiempo que informó el avance de obras de infraestructura claves para la ciudad y la provincia.

La muestra, que se desarrolla en el predio ubicado en el kilómetro 132 de la Autovía Artigas, cuenta con más de 100 stands, zonas de vehículos y test drive, puestos gastronómicos, música y capacitaciones. Frigerio participó del corte de cintas junto al intendente Eduardo Lauritto y el presidente de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Agustín Fernández Bugna.

Frigerio en la Expo Rural de Concepción del Uruguay

Al recorrer la exposición, el gobernador reafirmó el compromiso de su gestión con el sector, considerando que: “El campo es el que nuevamente nos va a sacar adelante, como lo hizo siempre en la Argentina”, y señaló que el gobierno provincial aprovecha cada oportunidad para brindar alivio fiscal al sector, citando como ejemplo la reciente baja de los ingresos brutos para el sector avícola.

En relación a las retenciones vinculadas al sector, el mandatario aseguró que la baja debe ser un proceso gradual “hasta la eliminación total”, un camino que considera sostenible en el tiempo y con el que el que cree que el Gobierno nacional coincide. “Es poco creíble que de un día para el otro no existan retenciones con el esfuerzo fiscal que se está haciendo para llegar al equilibrio”, señaló, y calificó a este impuesto, como “perjudicial para el que realmente labura en el campo”.

Inversiones para la ciudad

Por otra parte, en referencia a las inversiones en infraestructura, Frigerio destacó el avance de obras fundamentales para Concepción del Uruguay. Mencionó entre otras la pavimentación de 54 cuadras en barrios de viviendas y confirmó que la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad se encuentra en marcha.

Subrayó también el enorme esfuerzo que se realiza para dar respuestas en materia vial. “Ya intervenimos casi un tercio de las rutas de la provincia y el compromiso es intervenir el 100 por ciento”, lo cual es una necesidad fundamental para que los productores puedan comercializar.

Acompañaron el acto el intendente Eduardo Lauritto, la viceintendente Rosanna Zitto; el presidente de la Sociedad Rural local, Agustín Fernández Bugna, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.