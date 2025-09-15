Durante la 132ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, desarrollada los días 14 y 15 de septiembre, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio ratificó el acompañamiento constante del gobierno provincial al campo entrerriano. También, repasó las acciones realizadas por su gestión y anunció inversiones destinadas al sector.

La jornada congregó a una nutrida representación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a referentes del sector agropecuario. El mandatario entrerriano realizó el izamiento del pabellón nacional, junto al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Ignacio Colombatto, y el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot.

Exposición de Ganadería de Gualeguaychú: Frigerio reafirmó el compromiso con el campo y anunció inversiones para el sector

En su discurso, el gobernador expresó que junto a su equipo “hará todo para que nunca más el populismo y el Estado intente quedarse con el futuro de los hijos entrerrianos”. Asimismo, dedicó una parte fundamental de su intervención a los trabajos realizados por vialidad provincial, destacando las inversiones significativas en puentes y caminos de la zona, así como el “éxito de los consorcios camineros”, una herramienta clave para mejorar la infraestructura vial.

Otros de los esfuerzos mencionados, fue la baja de todos los impuestos en términos reales y la decisión de que el Impuesto Inmobiliario Rural esté dirigido íntegramente a mejorar los caminos de la producción. Además, destacó la reducción de más de 100 tasas, el avance en la reducción de la tarifa eléctrica provincial y la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT).

Frigerio resaltó las acciones para que el sector pueda contar con herramientas de financiamiento e hizo hincapié en la lucha contra la garrapata, remarcando que es un problema de todos, e invitó a los entrerrianos a “hacerse cargo, abrir caminos, no repetir los errores e impulsar la producción con soluciones concretas, sentido común y mucha transparencia. Con esa identidad, hombro con hombro, vamos a llevar Entre Ríos y a la Argentina al lugar más alto” expreso para concluir.

Frigerio con intendentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano

Por su parte, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, quien acompañó al gobernador en el recorrido por la exposición, destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica como base para el desarrollo y señaló que vienen “trabajando en construir puentes con las provincias.

“Reflejo vivo de ello son las reuniones mensuales del Consejo Federal Agropecuario, donde trabajamos problemas y soluciones específicas región por región” dijo y puso como ejemplo el apoyo de la provincia con una rebaja de tasa para los créditos valor producto a tambos entrerrianos, agradeciendo al gobernador y al ministro Bernaudo por el trabajo en equipo en esta materia, así como la colaboración en la lucha contra la garrapata en el norte provincial.