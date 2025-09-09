Reunión clave entre el gobernador Frigerio y el intendente de Pueblo Belgrano

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el intendente de Pueblo General Belgrano Francisco Fiorotto, con el objetivo de avanzar en la gestión de proyectos ambientales prioritarios para la localidad. Del encuentro también participó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Durante la reunión, realizada en la Casa de Gobierno, en la capital provincial, se abordaron dos ejes fundamentales: la erradicación del basural a cielo abierto y la optimización de las lagunas sanitarias del municipio. En este último caso, se planteó la necesidad de ampliación y mejora integral de la infraestructura.

Fiorotto, informó al gobernador que la Cooperativa de Agua y Otros Servicios de Pueblo Belgrano iniciará en los próximos días una inversión de 100.000 dólares destinada a obras. Además, señaló que se gestiona una inversión adicional significativa por parte del gobierno provincial para completar los trabajos, subrayando la importancia de la colaboración entre ambas gestiones.

Gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Pueblo Belgrano Francisco Fiorotto

“Creemos que estamos avanzando en diferentes cuestiones y vamos a llegar a buen puerto”, destacó el intendente calificando la reunión como cordial y fructífera. Y valoró la predisposición tanto del gobernador como del ministro Troncoso para colaborar activamente con la gestión local.

“A pesar del difícil contexto económico a nivel nacional y provincial, el compromiso es firme para generar soluciones concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de los entrerrianos”, remarcó.

Por su parte, el Secretario Coordinador de Gobierno de PGB, Dr. Andrés Sobredo, destacó que: “Estas gestiones conjuntas reflejan un compromiso real con el desarrollo sostenible de nuestra localidad. El trabajo articulado con el gobierno provincial nos permite dar pasos concretos hacia la erradicación definitiva del basural y la modernización de las lagunas sanitarias, generando un impacto directo en la salud pública y en la calidad de vida de todos los vecinos”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Aguas y Cloacas, Cristian Zanandrea, dijo que: “Como institución local asumimos el desafío de acompañar con inversiones y esfuerzo propio este proceso. La mejora integral de las lagunas sanitarias no solo es una obra de infraestructura, sino también un compromiso con el ambiente y con las futuras generaciones de Pueblo Belgrano”, expresó.