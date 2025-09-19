Retiraron 10 camiones de residuos de diferentes microbasurales

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Higiene Urbana, concretó un importante operativo de limpieza que permitió retirar 10 camiones volcadores de residuos acumulados en distintos microbasurales de la ciudad.

Para las tareas se emplearon una pala mecánica, camiones y un equipo compuesto por seis agentes de planta permanente de Servicios Especiales, junto a cuatro operarios adicionales que completaron la recolección manual.

Limpieza de microbasurales

Los trabajos se realizaron en puntos críticos: detrás del barrio 38 Viviendas, en Alsina y Federación; en el barrio Belgrano; en la zona de La Cuchilla; en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, particularmente en calle Concordia y el puente peatonal que une los barrios Molinari y Don Pablo —un lugar que había despertado reiterados reclamos en redes sociales—, y sobre calle Asisclo Méndez.

Aunque al finalizar la jornada el sector quedó limpio, el personal municipal advirtió que mientras se retiraba el equipamiento circulaban por la zona camionetas cargadas con desechos, lo que obligará a tomar mayores medidas de control, pero que al mismo tiempo evidencia la necesidad de que la comunidad tome conciencia y no arroje basura en cualquier sitio.

Los microbasurales representan un serio riesgo para la salud pública y el ambiente: favorecen la proliferación de roedores, insectos y enfermedades, además de obstruir desagües pluviales y generar focos de contaminación que afectan la calidad de vida de toda la ciudad.

El compromiso de la ciudadanía es clave para mantener una ciudad limpia y saludable. Respetar los lugares habilitados para la disposición de residuos evita la generación de microbasurales y contribuye a un ambiente más seguro y agradable para todos.

Para evitar que estos espacios vuelvan a formarse, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda a la población que cuenta con Estaciones Verdes para la disposición adecuada de residuos voluminosos, restos de poda y materiales reciclables.

Estos espacios funcionan todos los días de 7 a 19 horas, de manera gratuita, y están ubicadas en la Dirección de Higiene Urbana, en Tropas y Presidente Perón; y en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

A las Estaciones Verdes se pueden llevar chatarra, cuadros de bicicletas, restos de poda, escombros, sillas plásticas rotas, cajones, vidrio, neumáticos, restos de muebles, madera, nailon, cartón, papel, aceite vegetal usado de cocina, así como residuos peligrosos de origen domiciliario, entre ellos pilas, baterías, tóners y lámparas de bajo consumo.

De este modo, cada vecino puede colaborar de manera concreta con el cuidado del ambiente y la salud de toda la comunidad.