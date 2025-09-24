En las últimas horas, ingresó a la Secretaría del Concejo Deliberante un proyecto de Resolución impulsada por el bloque de Juntos por Entre Ríos, donde expresan un enérgico repudio a los agravios proferidos por el secretario general de ATE hacia la investidura del intendente de Gualeguaychú.

El hecho, que motivó el proyecto de Resolución ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando el dirigente sindical Alberto Mendoza se habría dirigido al Intendente Mauricio Davico con expresiones consideradas violentas, irrespetuosas y discriminatorias, incluyendo términos ofensivos como “cumbiero” y “maricón”, utilizados en tono despectivo.

Repudian expresiones discriminatorias dirigidas al Intendente de Gualeguaychú

Desde el cuerpo legislativo se destacó que estas palabras no solo agravian al titular del Ejecutivo local, sino que también constituyen una ofensa hacia expresiones culturales y de género, que resultan incompatibles con el respeto democrático y la función institucional que debe ostentar cualquier representante gremial.

“El disenso es parte esencial de la vida democrática, pero debe ejercerse desde el respeto. Estos dichos no pueden ser naturalizados ni minimizados”, señalaron los concejales firmantes del proyecto, quienes remarcaron que nunca antes se había registrado una agresión de tal gravedad contra la figura del Presidente municipal, lo que configura un precedente peligroso para la convivencia institucional.

En el texto, los concejales instan a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a adoptar medidas internas que sancionen y corrijan este tipo de conductas, fomentando un trato respetuoso y constructivo en la defensa de los derechos laborales. Además, reafirman el compromiso de ese bloque con los valores de la paz social, la no discriminación y el respeto a las instituciones democráticas.

Desde el Ejecutivo municipal se valoró la posición adoptada por los concejales y se reiteró el compromiso de seguir construyendo una ciudad donde el diálogo, la inclusión y el respeto sean pilares fundamentales de la vida pública.